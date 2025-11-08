Un municipio que avanza a ritmo constante y con objetivos cumplidos

EÑE Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:15 Compartir

Ayuntamiento de Aldeatejada Dirección Calle Pozo, s/n. C.P. 37187

Nº Teléfono 923 34 10 01

Página web www.aldeatejada.es

La evolución de la localidad de Aldeatejada cuenta con una nutrida agenda de trabajo por parte del Consistorio del municipio con el objetivo de que la comodidad y los servicios que se ofrecen a los vecinos sean cada vez más completos e interesantes, algo para lo que incluso ha contado con el apoyo de la Junta, materializado en la puesta en marcha del nuevo colegio del municipio, que ha supuesto una inversión pública de más de 5 millones de euros, la más importante de las últimas décadas.

Desde el Consistorio a lo largo de los últimos meses se han llevado a cabo distintas e importantes mejora, por ejemplo como la realizada para el cambio de luminarias. A principios del año comenzaba la primera fase del proyecto de renovación del alumbrado que contempla la sustitución de 657 luminarias en diferentes zonas del municipio. Una actuación que supone una inversión de 331.427 euros que se sufragará con fondos europeos en el marco del Programa DUS 5000, dirigido a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico. En concreto, se sustituirán las luminarias por tecnología led, lo que garantiza un aumento de la eficiencia energética. El cambio llegará a las urbanizaciones El Soto y Las Fuentes, así como el entorno del frontón y del pabellón municipal y, por otro lado, en diferentes calles del casco urbano.

Ampliar La edil Patricia López presentó el cambio de luminarias.

Por otra parte, también destacan distintas pavimentaciones y mejoras, como la de las calles Zurguén y Pozo, ubicadas ambas en el casco urbano. Concretamente y debido al deterioro y agrietamiento del firme, se está procediendo a la demolición de la calzada para habilitar un nuevo pavimento adoquinado en plataforma única de uso compartido entre vehículos y peatones.

Además acaban de arrancar las obras que renovarán la imagen de la plaza de la Iglesia, que se prolongarán 6 meses y supondrán más de 130.000 euros de inversión.

