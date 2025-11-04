Muestra solidaria en apoyo a la lucha contra el cáncer en Béjar El Casino Obrero acoge hasta el 9 de noviembre una exposición con medio centenar de cuadros de José Luis Hernández

El Casino Obrero de Béjar acoge hasta el próximo domingo, 9 de noviembre, una muestra pictórica de José Luis Hernández con medio centenar de obras de diferentes estilos y con carácter benéfico.

El autor decidió destinar la recaudación de los cuadros que se vendan en a lo largo de la semana a la lucha contra el cáncer a través de la Asociación Bejarana contra el Cáncer, Elías Fraile, que estuvo presente en la apertura de la muestra junto a responsables del Casino Obrero, como Ramón Hernández.

Los horarios serán variables en función del día, pero abrirá mañana y tarde, salvo el domingo, cuando abrirá únicamente por la mañana.

El autor destacó la importante labor que desarrolla la asociación en Béjar y comarca, mientras que su presidente dio las gracias por esta iniciativa, que se suma a otras muestras de apoyo de la sociedad bejarana.

