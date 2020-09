Muere Francisco García, tamborilero de Cepeda y un clásico del folclore salmantino

Uno de los clásicos del folclore salmantino, Francisco García Pérez, tamborilero de Cepeda, ha fallecido este jueves tras haber cumplido los 90 años anteriormente. “Esta mañana nos has dejado solos, hoy no nos has despertado con el sonido de la gaita y el tamboril tocando la alborada”, destaca el Ayuntamiento de la localidad salmantina. “Nos has dejado un legado difícil de olvidar, eras buena gente, un ser excepcional y con un corazón enorme. Uno no muere mientras siga en el corazón de alguien y tú estás en el corazón de cada cepeano. Vivirás para siempre!!”, añade.

En 2007, fue homenajeado por la Asociación Salmantina de Tamborileros, que reunió a una treintena de profesionales después de dos años sin llevarla a cabo y, durante todo el día, celebraron su amor.