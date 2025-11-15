Morille pone en valor la cantería morilleja con una jornada de divulgación El salón de plenos del municipio ha acogido durante todo el día ponencias y charlas con expertos en la materia de cantería y minería

EÑE/ Paula Zorita Morille Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El salón de plenos de Morille ha acogido hoy la Jornada de Divulgación de la Cantería Morilleja, un encuentro que ha reunido a especialistas, vecinos y estudiosos del patrimonio con el objetivo de poner en valor la tradición pétrea de la comarca.

La actividad se desarrolló enmarcada dentro de una semana dedicada a la memoria, la arquitectura tradicional y los oficios que han marcado la identidad del municipio.

El alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, abrió la sesión anunciando la reedición del número 1 de la revista Los Barcerales. Durante su intervención, ha destacado la relevancia del oficio: «La cantería es una labor que se está perdiendo en la mayoría de las canteras de Salamanca y todo lo que sea recuperar la tradición es importante», señaló, subrayando además que esta actividad «forma parte de la seña identitaria de Morille y es un proyecto de presente y futuro».

Las ponencias de la mañana corrieron a cargo del ingeniero Antonio Areas y del investigador Joaquín Sánchez de Bustos, que abordaron respectivamente la evolución de las canteras salmantinas y la relación entre la piedra y la arquitectura popular. Posteriormente, el investigador del CSIC Antonio Cea presentó un estudio inédito de 1766 sobre las piedras de moler de Morille.

Temas

Morille