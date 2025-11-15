Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una de las ponencias de la Jornada sobre cantería morilleja. EÑE

Morille pone en valor la cantería morilleja con una jornada de divulgación

El salón de plenos del municipio ha acogido durante todo el día ponencias y charlas con expertos en la materia de cantería y minería

EÑE/ Paula Zorita

Morille

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El salón de plenos de Morille ha acogido hoy la Jornada de Divulgación de la Cantería Morilleja, un encuentro que ha reunido a especialistas, vecinos y estudiosos del patrimonio con el objetivo de poner en valor la tradición pétrea de la comarca.

La actividad se desarrolló enmarcada dentro de una semana dedicada a la memoria, la arquitectura tradicional y los oficios que han marcado la identidad del municipio.

El alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, abrió la sesión anunciando la reedición del número 1 de la revista Los Barcerales. Durante su intervención, ha destacado la relevancia del oficio: «La cantería es una labor que se está perdiendo en la mayoría de las canteras de Salamanca y todo lo que sea recuperar la tradición es importante», señaló, subrayando además que esta actividad «forma parte de la seña identitaria de Morille y es un proyecto de presente y futuro».

Las ponencias de la mañana corrieron a cargo del ingeniero Antonio Areas y del investigador Joaquín Sánchez de Bustos, que abordaron respectivamente la evolución de las canteras salmantinas y la relación entre la piedra y la arquitectura popular. Posteriormente, el investigador del CSIC Antonio Cea presentó un estudio inédito de 1766 sobre las piedras de moler de Morille.

