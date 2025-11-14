Morille contará con un Centro de Memoria Minera y participará en la creación de una red intermunicipal de cooperación La construcción se ubicará en la plaza del Cura y pondrá en valor este importante recurso del municipio tanto en siglos pasados como en la actualidad. Morille y Monforte, se hermanarán, recordando los lazos comerciales vinculados con la piedra, que arrancaron en el siglo XVIII

La cantería, como elemento de la tradición de la localidad de Morille en siglos pasados y su puesta en valor en la actualidad, será el eje sobre el que el municipio desarrollará importantes proyectos, como será la construcción de un Centro de la Memoria Minera y Cantera de Morille.

Esta construcción se ha previsto que se ubique en la plaza del Cura, y ha sido diseñada por el arquitecto José Luis García-Risueño Garzón. El nuevo espacio municipal albergará la importante colección de minerales de Isidro Sánchez Sánchez, vecino del pueblo. En su fase final, el Centro tendrá una clara orientación hacia la biominería, con la creación de una red intermunicipal de cooperación (en la que se integrarán municipios de España y de Portugal) y con una importante colaboración de empresas privadas.

Morille celebrará el sábado una jornada de divulgación de la cantería en el municipio, en la que intervendrán, entre otros, el ingeniero Antonio Areas y el investigador Joaquín Sánchez de Bustos. Para el día 22 se ha preparado otra jornada de divulgación de la minería del wolframio. Ambos recursos, cantería (en los siglos XVIII y XIX) y minería (en el siglo XX) fueron fundamentales para el municipio en el pasado y, en opinión del Consistorio, «siguen constituyendo un valor muy importante en el presente y en el futuro».

Las dos jornadas forman parte de un proyecto más amplio, la recuperación de la memoria de Morille y de otros municipios, puesto en marcha por la asociación Alma Terra, integrada por cinco municipios salmantinos: El Manzano, Juzbado, Villaseco de los Gamitos, Mogarraz, Monleras y Morille. Junto con el concelho de Fundāo, en Portugal, todos ellos activaron el proyecto «RECORDARE», que obtuvo en la convocatoria Interreg España-Portugal (POCTEP) una subvención total de algo más de un millón de euros, de los que corresponden a Morille unos 100.000.

En la jornada del sábado se presentará la reedición de la revista Los Barcerales de Morille, que contiene, además de un artículo de Fernando Broncano sobre el Cementerio de Arte y otro de Antonio Cea sobre las canteras de Morille en el siglo XVIII. En concreto, Antonio Cea transcribe y estudia un documento de 1766 referente a las piedras de molino morillejas y a las relaciones comerciales que mantenía Morille con la Sierra de Salamanca, concretamente con Monforte de la Sierra. Por tal motivo, Ángel Pescador Acosta, alcalde de Monforte, asistirá a las jornadas. En el curso del encuentro, Morille y Monforte pondrán en marcha la hermandad entre ambos municipios («Mo-Mo»), que ambos ediles esperan mantener y fortalecer en el tiempo. Seguidamente se servirá un vino español a modo celebratorio.

Durante toda la semana se puede visitar en el Cementerio de Arte el taller de construcción en piedra seca de un túmulo que recrea, con diseño de Domingo Sánchez Blanco, los antiguos chozos de pastores. La técnica de la piedra seca, reconocida por la Unesco y en riesgo de desaparición, la saben y ejecutan ya muy pocas personas, entre ellas Sebastián Moreno Manzano (Aldeacipreste) y su hijo, Alfonso Moreno Gil, artífices de esta obra.