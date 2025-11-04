Monterrubio retoma el proyecto de rehabilitación del centenario edificio de La Panera La construcción, que data de 1900, ha sido cedida por segunda vez por la Junta Agropecuaria Local al municipio, que ahora buscará financiación para rehabilitarla y darle un uso público

Hace dos décadas que la localidad armuñesa de Monterrubio de Armuña tiene pendiente la transformación del edificio de La Panera en un recinto de uso público y ahora este proyecto toma nuevo impulso.

Hace apenas unos días que se ha confirmado la cesión, «por parte de la Junta Agropecuaria Local del edificio al Ayuntamiento», aseguró el alcalde, David Matute, «ahora llega el turno del Consistorio de buscar financiación para rehabilitar el edificio, bien solicitando fondos de la Agenda 2030, o bien a la Junta y la Diputación».

El deterioro que sufre La Panera es evidente, puesto que en los últimos años incluso se ha desplomado buena parte del tejado, algo que pone en peligro la construcción y además permite que en ella entren sin ninguna barrera las palomas.

El edificio data de 1900 y dejó de utilizarse a finales del siglo XX y ya en 2016 se realizó una inversión municipal de cerca de 20.000 euros para afianzar la estructura. En el año 2007 la Corporación firmó un convenio con la Cámara Agraria para la cesión de este edificio, lo que hizo oficial la intención del Ayuntamiento de convertirlo en un espacio de ocio para los vecinos. Su ubicación, en el centro del pueblo y muy cerca de la plaza del Ayuntamiento y sus dimensiones hacen de el lugar idóneo para centrar la vida cultural de una localidad que continua creciendo.

Una de las primeras actuaciones que llevó a cabo el Consistorio fue la instalación de una malla de protección en las ventanas superiores y en la cornisa para proteger el inmueble y evitar el riesgo de posibles desprendimientos y que puedan ocasionar algún incidente a la población y además también está vallado perimetralmente para evitar accidentes y que nadie entre en su interior.

La intrahistoria de este edificio en los últimos años incluye la devolución del mismo y su titularidad, en enero de 2022, a los agricultores. Tras 17 años bajo la tutela del Consistorio este decidió en sesión plenaria y por mayoría absoluta, llevar a cabo la devolución, un acto que los agricultores calificaron como «una sorpresa».

A lo largo del tiempo, y tras el paso de varias Corporaciones de distinto signo político, no se han realizado las inversiones previstas, que se llegaron a cuantificar en más de 200.000 euros hace casi una década, cantidades que han ido incrementándose con el paso del tiempo. Sí que se ha cambiado el convenio vigente con los agricultores que se ha ampliado en varias ocasiones para garantizar la cesión del inmueble al pueblo por más de 50 años.

Para desistir , en 2022, de la transformación de La Panera en edificio cultural y devolver el edificio a los agricultores se activó una cláusula del contrato que indicaba un plazo de una década para hacer las obras y que entró en vigor en 2011. En una década no se había hecho nada y ese plazo concluyó en 2021.

«Ni disponemos de presupuesto ni hay líneas de ayuda económica a las que el municipio se pueda acoger para ello, con lo que lo mejor es restituir el edificio a la Junta Agropecuaria» aseveraba entonces el alcalde, David Matute, que hoy vuelve a recoger el testigo de la recuperación de un edificio singular para el municipio que ocupa la intersección entre las calles Serranitos y Agustín Tamames. La construcción, que cuenta con planta baja y primer piso, tiene 128 metros cuadrados de superficie en cada uno de ellos.