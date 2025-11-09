El monasterio de El Zarzoso celebra los 800 años del Cántico de las criaturas El retablo se convierte en un peculiar lienzo para revivir esta obra de San Francisco de Asís. En dos días, más de 200 personas se acercaron a ver esta proyección audiovisual

Espectacular, mágico o sorprendente fueron algunos de los adjetivos que pronunciaron los privilegiados que, durante el viernes y el sábado, pudieron disfrutar en el Monasterio de Porta Coeli, en El Zarzoso, de una proyección audiovisual especial con motivo de los 800 años de la creación del Cántico de las criaturas por parte de San Francisco de Asís. Las propias religiosas, franciscanas de la Tercera Orden Regular, promovieron esta iniciativa, que tuvo una gran respuesta: más de 200 personas se dieron cita en el convento en los diferentes pases realizados.

Otra parte fundamental de este proyecto ha sido, por un lado, Rafael Rodríguez Adrover, diseñador gráfico y encargado del videomapping, y por otro, el artista Perkis, quien dirigió a las monjas en la pintura de los lienzos sobre los que se basó la composición audiovisual. «Le propuse a las hermanas hacerlo sobre el retablo y el altar, y me dieron el visto bueno», recordaba Rafael, que durante las últimas semanas ha estado trabajando en la iglesia del convento para ajustar la proyección. «Además del Cántico de las criaturas, que habla de la creación, me he inspirado en la creación del mundo; de ahí el sol como inicio, pasando por la época de deshielo y cómo la naturaleza va creciendo hasta que termina con San Francisco y su canto a los animales y al mar, entre otros».

El propio San Francisco, de manera virtual, tuvo el privilegio de «asomarse» a este convento en una obra donde el sonido, la luz y la belleza del retablo —de piedra policromada y con la imagen central de la Virgen de Porta Coeli— se unieron para crear una experiencia única. Sobre la madera, la evocación del nacimiento de Cristo, la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y la llamada a la reflexión y la oración se fundieron para convertir este rincón de la provincia en un lugar único, con una experiencia que hechizó los sentidos.

Una colaboración altruista

Tanto Rafael, que reside en Mallorca y se ha desplazado hasta este monasterio para llevar a cabo la producción, como Perkis, han colaborado de forma altruista con la congregación, con el objetivo también de dar difusión al convento y ayudar en su restauración.

Un vínculo humano muy especial

Existe otro lazo que une al creador del videomapping con este convento y es que una de sus hermanas forma parte del grupo de eclesiásticas que vive en El Zarzoso. «Aquí hay una hermana mía que es monja y eso hace que haya sigo algo aún más especial», señalaba Rafael.

Un trabajo laborioso de varios meses

Los pasos iniciales de creación del audiovisual datan de verano y según detallaba este diseñador gráfico inicialmente se desplazó al convento para hacer fotos del retablo e iniciar el proceso sobre esa foto. Durante el último mes ha estado en la propia iglesia de El Zarzoso para pulir todos los detalles. «Quiero darles las gracias a ellas por aguantarme», decía con una sonrisa.

Ampliar Un monasterio único por su arquitectura y su ubicación El monasterio de Porta Coeli es uno de los lugares más especiales de la provincia charra, no solo porque es de los pocos conventos que mantienen su actividad, sino también por su ubicación en el corazón de la Sierra de Francia. Este convento fue fundado por el mariscal don Gómez de Benavides, señor de la villa de Frómista y de Val de Matilla, y su construcción se inició en 1444. Veinte años después llegó la fundación de la congregación por medio de una bula del papa Pablo II en el año 1464, la cual se conserva en el archivo del monasterio. Los Reyes Católicos elevaron este lugar a la categoría de villa en 1466, a petición de las propias religiosas, aunque no sería hasta 1477 cuando se redactarían las Constituciones y Ordenanzas de la Villa de El Zarzoso. En cuanto a su estructura actual, el edificio del convento de El Zarzoso tiene forma de un rectángulo irregular con centro en el claustro, a partir del cual se disponen el resto de las dependencias. Un muro de unos cuatro metros de altura delimita la huerta del convento y se extiende hacia el norte en un profundo desnivel. La iglesia es un edificio gótico de una sola nave, cubierta con sencillas bóvedas de terceletes y separada del presbiterio por un arco ojival de moldura ondulada. El presbiterio está realizado en piedra de Villamayor y, a ambos lados, se abren sendos arcosolios hispanoflamencos donde reposan los restos de los fundadores, don Gómez de Benavides y doña María Manrique. Finalmente, al suroeste del conjunto se alza, totalmente independiente del cuerpo del convento y siguiendo la misma tipología constructiva, el edificio conocido como Casa del Capellán, que presenta una construcción de dos plantas y conserva la planta baja en su estado original. Declarado BIC en 2024 Tras casi 29 años desde el inicio del expediente para su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC), la Junta de Castilla y León anunció en el mes de abril de 2024 el acuerdo del Consejo de Gobierno, tras pasar los trámites pertinentes, declarando este convento Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. Una noticia largamente esperada, sobre todo por la falta de fondos de la propia orden y de la Diócesis para afrontar las intervenciones necesarias en el edificio. Durante los últimos años, las religiosas han iniciado varias campañas para la recogida de donativos con el fin de llevar a cabo algunas reparaciones. Cabe destacar que en este convento está enterrada sor Isabel, la hija pequeña de Antonio de Nebrija, el célebre lingüista, que perteneció a esta orden franciscana y vivió dentro de estos muros.