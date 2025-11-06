El Monasterio de El Zarzoso acogerá una proyección audiovisual Las propias religiosas promueven este acto para celebrar los 800 años del Cántico de las criaturas, de San Francisco de Asís

D. Sánchez El Cabaco Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:46 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

En este 2025 se cumplen 800 años de la creación del Cántico de las criaturas por parte de San Francisco de Asís, una reflexión sobre la vida, la naturaleza o el paso del tiempo desde un punto de vista de culto a Dios y que, según cuenta la leyenda, San Francisco escribió en los últimos días de vida, muy enfermo, casi ciego, en una noche de desasosiego existencial.

Este viernes y sábado, a las 19:00 horas, las monjas del Monasterio de El Zarzoso, en el término municipal de El Cabaco, que son Franciscanas de la Tercera Orden, celebrarán esta efeméride con un evento especial en el retablo de la iglesia de este monasterio. Será con un videomapping basado en unos cuadros pintados por las propias monjas basados en ese cántico, una iniciativa que ha partido de las propias religiosas.

La entrada será libre hasta completar el aforo y será «una oportunidad única, ya que la persona que lo va a hacer es el hermano de una monja y viene desde Mallorca solo para ayudarnos en esta iniciativa», explica Magdalena Hernández, madre superiora de esta congregación. Una actividad que permitirá romper con la rutina que mantienen esta religiosas, muy queridas por los vecinos de los municipios cercanos al monasterio.

Este cántico de San Francisco tiene similitudes con la canción «Madre Tierra» del artista latino Chayanne, ya que ambas obras comparten un mensaje parecido por medio de los elementos de la naturaleza y en algunos casos se ha considerado una revisión moderna, sin embargo no existen pruebas de ello.