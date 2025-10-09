Los minibueyes regresan a las fiestas de Alba de Tormes para el público infantil La villa ducal contará con una decena de festejos gratuitos

EÑE Alba de Tormes Jueves, 9 de octubre 2025, 11:37

El Consistorio de Alba de Tormes ha organizado un completo programa de festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús. Los actos comenzarán el sábado 11 de octubre con el tradicional Toro del Cajón, que recorrerá las calles Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y la plaza de toros a partir de las 17:00 horas. A continuación, tendrá lugar una capea. La jornada concluirá con el encierro nocturno, que se iniciará a las 22:00 horas por el mismo recorrido, seguido de otra capea a las 22:15 horas.

El programa taurino continuará el sábado 18 de octubre con el encierro de vaquillas a las 08:30 horas, al que seguirá una capea en la plaza de toros a las 08:45 horas. Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará el concurso de cortes.

El día 19 tendrá lugar el encierro de novillos a las 11:00 horas, seguido de una capea en la plaza de toros a las 11:15 horas. Como colofón, a las 12:30 horas, se celebrará el encierro de minibueyes, una actividad pensada para el disfrute del público infantil y familiar.