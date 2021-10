Miguel Ángel Lurueña: “Deberíamos plantearnos la alimentación de forma más relajada”

Su pasión por la ciencia nació desde pequeño en su etapa escolar en Béjar y ahora vive profesionalmente de la divulgación científica con la alimentación como protagonista. El escritor bejarano Miguel Ángel Lurueña es autor del libro “Que no te líen con la comida”, con el que busca desmontar y orientar al público hacia una dieta sana, en la que predominen los alimentos de origen vegetal.

–¿De dónde le viene su interés por la ciencia?

– Me empezó a gustar desde pequeño y fue gracias a muchas cosas como programas de televisión, a libros y a un profesor del colegio María Díaz de Béjar que, después de las clases, empleaba tiempo con nosotros para ir al laboratorio y hacer experimentos con nosotros. Cuando terminé en el instituto Ramón Olleros, encontré una carrera sobre ciencia de los alimentos y me fui a Zamora a estudiar.

–¿Cómo fueron sus inicios a nivel laboral?

–Estuve trabajando en Guijuelo un par de meses e hice el doctorado en la Universidad de Salamanca para dar clase. Después, me vine a Gijón y busqué trabajo en investigación, pero me puse por mi cuenta con una consultoría para empresas alimentarias. A la vez empecé a escribir un blog www.gominolasdepetroleo.com para contar lo que me gusta, resolver dudas y desmontar mitos sobre alimentos. El blog fue creciendo y me dedico a la divulgación científica dando cursos, charlas y escribo para revistas y periódicos.

–¿Por qué eligió el nombre de “gominolas de petróleo”?

–Porque es uno de los mitos más famosos en los años 80. Había tres: el de beber el zumo porque se le van las vitaminas, otro era el de no tragarse el chicle porque se pega a las tripas y el de que las gominolas salen del petróleo. Me hizo gracia ese nombre y se lo puse.

–¿Cuál es el objetivo del libro que ha publicado “Que no te líen con la comida”?

–El objetivo es desmontar mitos y, sobre todo, enseñar a identificar los alimentos, a leer e interpretar las etiquetas, a evitar los engaños publicitarios y, en definitiva, saber comprar y saber comer.

–¿Le condiciona en su vida diaria saber tanto de los alimentos?

–No porque es como cuando empiezas a conducir. Al principio, estás pendiente pero, cuando coges práctica, lo haces de forma automática. Esto es igual. Cuando aprendes a comer y a comprar, no estás pensando si esto es malo o bueno. Casi de forma instintiva eliges alimentos que te gustan.

–¿Cuál es el alimento que no puede faltar en una dieta sana?

–No hay un alimento imprescindible. Es un conjunto de todos. La dieta ideal no existe, existen diferentes formas saludables de planteársela. Una dieta saludable debería tener una gran proporción de alimentos de origen vegetal y de origen animal como pescado, huevos y leche. Deberíamos plantearnos la alimentación de forma más relajada.

–¿Cuáles son los alimentos especialmente dañinos?

–Hay unos cuantos. Uno de los que considero peor son las bebidas energéticas porque tienen mucha cafeina y muchísimo azúcar.

– Otro mito que rompe su libro es el de comer huevos.

–Antes se decía que comer huevos era peligroso y que subía el colesterol pero se ha visto que no es así. La nutrición es una ciencia relativamente joven y lo que se sabe hoy, no se sabía hace unos años. Hoy en día hay mejores estudios y más conocimientos, que hacen descartar creencias populares basadas en los mensajes de la comunidad científica de antes. Socialmente, cuesta mucho cambiar la visión de la alimentación y, también, influyen los bulos y mitos.

– ¿Qué le parecen las declaraciones de políticos en las que recomiendan dejar de comer carne?

–El fondo del mensaje es correcto porque se lleva diciendo mucho tiempo. Deberíamos consumir menos carne. Otra cosa es cómo se haya transmitido el mensaje, que igual no fue la mejor forma. Hay personas que viven de ello y es mejor transmitir las ideas de forma más diplomática. Es recomendable comer menos carne pero no significa dejar de comerla. Lo importante es comer más verduras y menos carne.