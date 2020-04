Miedo en la hostelería de la provincia por el cierre de negocios y por la futura recuperación

Son muchas las incógnitas que preocupan a los empresarios en tiempos de crisis sanitaria y económica, que en este segundo aspecto se ceba especialmente con los dueños de establecimientos de hostelería. La solicitud de préstamos Ico y los Ertes encabezan el listado de medidas adoptadas por el sector con el fin de resistir algún tiempo más.

“Le das mil vueltas a la cabeza”, confiesa Manuel Berrocal, hostelero de Guijuelo. Asegura no saber qué hacer a nivel de inversión ni de personal. “No vemos una solución clara”. Es consciente de que cuando abra las puertas de su local necesitará a la plantilla, pero desconoce los cambios que sufrirá el negocio: limitación de aforo, distancia mínima entre mesas... “Necesitamos alguna solución de verdad, no solo palmadas en la espalda, porque quizá no tenga trabajo para todos”. Explica que la situación puede mantenerse durante poco tiempo, ya que funcionando a medio gas en varios meses se arruinaría.

Ignacio Alonso, empresario hostelero y presidente de la asociación de Hostelería de Ciudad Rodrigo y Comarca, recurrió a un Erte, aunque continúa a la espera de saber si se le ha concedido. “Aunque la gente diga que al acabar esto los bares se llenarán, creo que tendrán miedo”, augura. Una reducción de aforo a un tercio del local supondría un grave problema y se prepara para “unos meses malos”. Como presidente de la asociación, asegura que una queja generalizada entre los hosteleros de la zona es el comportamiento de los bancos a la hora de conceder créditos exigiendo requisitos que consideran inadmisibles dadas las circunstancias.

Antonio Barragán, hostelero de Béjar y presidente de los Empresarios de Béjar y Comarca se une a la lista de preocupaciones que consumen a los autónomos. “La caja no será la misma”. Propietario de un restaurante, explica que mandar al Erte a sus ocho empleados ha sido lo más fácil, pero que lo complicado está por llegar. A eso se añade que el año turístico no ha sido bueno, un hecho que le ha costado entre un 30% y un 40% de su facturación anual. “Los hosteleros hemos sido los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir”.