Béjar: el mejor escenario para cumplir retos

La ciudad de Béjar será de nuevo el escenario de la fiesta del deporte gracias a la celebración de una nueva edición de la Ruta Vetona organizada por el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con los clubes de senderismo de la zona.

Las pruebas se desarrollarán durante el próximo fin de semana, los días 27 y 28 de septiembre, con distintas pruebas a lo largo de ambas jornadas. De cara al sábado, tendrán lugar la duodécima Ruta Vetona, con 96 kilómetros, la XII Ruta Vetona MTB, con 93 kilómetros, y la quinta Mini Vetona MTB, con 48 kilómetros. Al día siguiente, será el turno de los participantes en la décima edición del Maratón Vetón, con 42 kilómetros, junto con los de la quinta Mini Vetona, con 13 kilómetros.

Además, esa prueba deportiva llega con algunas novedades como la incorporación de la localidad de Ledrada como colaborador ya que la ruta pasará por su término municipal y habilitará avituallamiento.

Por otro lado, la prueba de las bicicletas permitirá conocer a los ganadores del Campeonato de Castilla y León de BTT. «Se celebrará por primera vez en Béjar y permitirá atraer a gente que quiera competir para llevarse ese campeonato de Castilla y León», ha asegurado el concejal de Eventos Deportivos, Luis Hernández. De hecho, coincidirá con el Criterium organizado por Moisés Dueñas el día 27.

La Ruta Vetona es un claro ejemplo de la apuesta municipal para atraer turismo a través del deporte y hacer de la ciudad de Béjar un referente como escenario para entrenamientos de todas las modalidades.