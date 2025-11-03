«La medalla es éxito de la Policía Local, no solo mío» Alfonso Pérez, policía de Santa Marta de Tormes, recibe la Medalla de Plata al Mérito de Castilla y León por su intervención en la reanimación de una mujer en parada cardiorrespiratoria el pasado mes de agosto

Han pasado dos décadas desde que Alfonso Pérez se enfundó por primera vez el uniforme de la Policía Local de Santa Marta de Tormes. Veinte años después, sigue hablando de su trabajo con la misma convicción y serenidad con la que se enfrentó en agosto a la reanimación de una mujer en parada cardiorespiratoria. La Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local de Castilla y León que acaba de recibir por esa intervención en las Villas de Valdelagua, no ha cambiado su forma de ver las cosas: «La única satisfacción que tenemos es llegar a casa con la sensación del trabajo bien hecho», afirma.

De niño soñaba con ser GEO, pero el destino le llevó a la Policía Local. «En Santa Marta estoy muy bien, al ser un municipio pequeño tienes posibilidad de hacer de todo. No te encasillas», explica. Esa variedad es lo que más valora, aunque admite entre risas que es «de los que se complica». Lo dice sin queja, porque para él «complicarse significa implicarse; lo nuestro es contra natura, cuando la gente huye, nosotros tenemos que ir hacia el peligro».

A Alfonso le preocupa en cierto modo que la opinión pública asocie su labor únicamente a las sanciones. «Ante los ciudadanos, en gran medida seremos siempre unos 'ponemultas', pero poner una multa implica que estás corrigiendo y defendiendo a quien lo hace bien y cumple con las normas», reivindica. Su visión del trabajo policial es amplia y cercana: desde regular el tráfico hasta intervenir en situaciones sanitarias o sociales. «No puedo ponerme gafas de madera, no puedes mirar para otro lado», resume.

La intervención que le ha valido el reconocimiento comenzó como un aviso rutinario. Junto a su compañero, «vamos siempre en binomio», asegura, acudió a las Villas de Valdelagua para apoyar a los servicios sanitarios. «Entré para dar relevo en la reanimación y estuve realizando la maniobra cuatro ciclos. Cuando llegaron los médicos, uno de ellos me dijo: «Enhorabuena, porque con lo bien que lo has hecho la hemos podido sacar adelante». Lo cuenta con calma, consciente de que el mérito no fue individual, sino fruto del trabajo coordinado y la formación constante que reciben tanto él como sus compañeros.

Porque si algo repite una y otra vez es que la clave está en la preparación y en el equipo. «La Policía se nutre de dos factores básicos: formación y compañerismo. Sin eso, no se llega a ningún lado». Por eso defiende también la formación ciudadana en reanimación, convencido de que cualquiera puede marcar la diferencia ante una emergencia.

Recibir la medalla le emociona, pero lo interpreta como un reconocimiento colectivo. «No deja de ser la Policía Local quien recibe esa medalla, lo entendemos igual, es un éxito de todos». Alfonso resume su manera de entender el oficio: «La Policía está para ayudar sin juzgar, no elegimos a quién ayudamos o salvamos. Ayudamos a las personas», concluye.

