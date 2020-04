"Me tiemblan las piernas al recordarlo": así son las videollamadas de los mayores salmantinos con su familias

El Ayuntamiento de Guijuelo ha puesto en marcha un amplio servicio de acompañamiento a personas mayores, entre cuyas iniciativas se encuentra el de la llamada domiciliaria a través de videoconferencias. Una iniciativa que llevan a cabo voluntarios de Protección Civil que permite conectar a personas que no pueden hablar cara a cara con sus familiares pese a que, en algunas ocasiones, vivan en el mismo núcleo de Guijuelo.

Hasta el momento se han realizado en torno a quince servicios y los usuarios, tanto los mayores como sus familiares, han quedado muy agradecidos. Es el caso de Rocío López, que reside en el centro de Guijuelo y ha podido hablar con sus hijas y demás familiares a través de una videollamada. Viven en Guijuelo pero las medidas de confinamiento limitan sus movimientos y esta medida supone una importante ayuda para que a través del teléfono móvil o la tablet, las familias sigan hablándose cara a cara aunque sea en la distancia. Rocío está “muy agradecida” por este servicio, al igual que otros familiares que se encuentran más alejados de Guijuelo y que, sin servicios de este tipo, hubieran tenido más difícil ese contacto tan directo.

No es la única muestra de agradecimiento de usuarios, algunos de los cuales han hecho uso también de las redes para poner de manifiesto esta situación y que todo el mundo lo sepa. Es el caso de Lorena, una usuaria del servicio que puso de manifiesto el agradecimiento “al Ayuntamiento de Guijuelo, a su alcalde Roberto Martí; a Rafa de Protección Civil Guijuelo y a todo su equipo, que tanto y tan duro están trabajando en estos momentos, la oportunidad que nos han dado a mi hija y a mi de ver a mis abuelos, con los que en condiciones normales estaríamos pasando estos días pero a los que no vemos desde Navidad”. Según añadía, gestos como este hacen que “estos momentos duros para todos sean un poquito mas llevaderos. Seguid así, no imagináis el bien que estáis haciendo”.

Los interesados en contactar con este servicio sólo tienen que llamar al número oficial de Protección Civil de Guijuelo (600 23 17 09 ).

También en Cantalapiedra

El Ayuntamiento de Cantalapiedra, en la comarca de Peñaranda, también ha puesto en marcha un nuevo servicio de videollamadas para facilitar la comunicación entre las familias que están separadas por el confinamiento y no disponen de medios para poder verse desde la distancia.

Para solicitar dicho servicio, totalmente gratuito, los interesados deben ponerse en contacto con el Consistorio, de lunes a domingo, bien por teléfono o vía whassap para concretar el momento más adecuado para la comunicación y estará disponible el tiempo que dure la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus.

“A mí me gustaría que otros municipios hicieran algo parecido, mejor incluso si pueden, porque se trata de un servicio muy bueno en el que las personas acaban súper felices tras comunicarse y verse con sus familiares y para nosotros es una experiencia preciosa”, comentó ayer el alcalde, Miguel Ángel Marcos.

Los responsables de la iniciativa tienen, además, en cuenta las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de peligro de contagio a la hora de realizar estas videollamadas. “Les dejamos el teléfono bien desinfectado y nos vamos para que tengan una conversación tranquila e íntima. Cuando nos parece volvemos y ves sus caras emocionadas y felices que te remueven tu interior y nos damos cuenta de que con muy poco se hace feliz a mucha gente”, añade el regidor.

Teresa y Felipe tienen a sus cuatro hijos y seis nietos fuera de Cantalapiedra y llevaban más de un mes sin verles. “Mis nietos me dijeron que pidiera al Ayuntamiento una videollamada y llamé al alcalde y enseguida nos lo facilitaron. Fue muy emocionante, aún me tiemblan las piernas al recordarlo, cómo los nietos se quitaban la vez unos a otros para poder vernos y hablar con nosotros. Nosotros no tenemos medios para poder hacer esto y agradecemos mucho que desde el Ayuntamiento nos lo ofrezcan”, comentan. “Hay que dar opción a todos pero si esto se prolonga seguramente pediremos al alcalde hacer otra videollamada y ver a nuestros hijos y nietos” afirman.