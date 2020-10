“Me da igual si es más larga, más grande o más gorda”: La respuesta de la alcaldesa de Béjar en un pleno municipal

La sesión del pleno municipal de Béjar de este jueves no tuvo desperdicio. El motivo fue un cruce de frases malsonantes mientras los concejales discutían sobre el reglamento de funcionamiento de Protección Civil.

En un momento, Javier Garrido, de Tu Aportas, dejó caer que “esto no es un a ver quién la tiene más grande, aquí no la tiene más grande nadie”. Unas palabras que no sentaron nada bien a la alcaldesa, Elena Martín, que pidió que la expresión no quedara reflejada en el acta de la sesión.

Sin embargo, las palabras entre ambos concejales subieron de tono hasta que la primera edil tuvo que interrumpir a Garrido: “¿La alcaldesa puede hablar? Solamente le quiero pedir, por favor, que ese tipo de expresiones, me da igual si es más larga, más grande o más gorda, no son propias para que aparezcan en el pleno de esta sesión del pleno”.

El lenguaje de la alcaldesa desató unas fuertes risas entre los presentes, aunque finalmente la cuestión se zanjó cuando el edil de Tú Aportas continuó con su intervención.