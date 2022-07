Máxima expectación por el proyecto de centro de tecnificación de La Covatilla

El anuncio realizado por el Ayuntamiento de Béjar con su apuesta por crear un centro de tecnificación para deportistas en La Covatilla ha generado cierta expectación en la ciudad.

Se trata del primer anteproyecto que el equipo de Gobierno ha anunciado para invertir parte de los 4,5 millones de euros con cargo al Plan de Reindustrialización. Ese centro para deportistas contará con una inversión de un millón de euros, algo menos de un cuarto del total, a falta de definir el resto de proyectos para completar la inversión.

Preguntados algunos asociaciones y entes y el principal partido de la oposición, el PP, existen distintas opiniones sobre ese proyecto ya presentado a la opinión pública. La asociación de vecinos de los barrios Los Praos y Recreo apoya el anteproyecto ya que “todo lo que sea poner en valor la estación de esquí, está bien” afirma el portavoz de ese colectivo, José Ángel Hernández.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Ventura Velasco, recordó ayer la apuesta inequívoca de esa institución por la nieve y el turismo de invierno y, con respecto al anteproyecto del centro para deportistas, aseguró que “mientras no interfiera en la nieve, me parece bien” ya que “el centro de tecnificación puede ser un complemento pero si no condiciona o pone en riesgo el aprovechamiento de la nieve”. Además, con respecto al resto de fondos pendientes de invertir, aseguró también que “me preocupa que la inversión vaya lenta” en referencia a la tramitación para reforzar la instalación eléctrica o los cañones.