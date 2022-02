Marta Reillo, la maestra ‘maletilla’ que causó sensación en el Carnaval del Toro

Un enamorada del Carnaval y una intrépida. Marta Reillo, de 29 años, maestra de Primaria, ya aguarda con emoción su tercera Fiesta Grande, la que hace que su corazón vibre, y en cuya plaza ha vivido las mejores experiencias de su mayor pasión.

–¿Cómo surgió su afición?

–Surge a raíz de mi padre; es ganadero, tenemos ganadería mansa, y tanto mi padre como mi tío fueron maletillas, entonces yo de pequeña les he visto torear y para mí era algo normal verlos ir a las fiestas de los pueblos, y poco a poco así empecé.

–¿Recuerda la primera vez?

–La primera vez fue con seis años, con mi padre, una becerra nuestra. La ganadería está compuesta por mansos pero mi padre por afición echó unas bravas.

–¿Qué sintió en el Carnaval, y en contraposición, en los tiempos de pandemia sin festejos?

–La verdad es que nunca me pude imaginar que pasaría esto. Mi experiencia fue... no creí que me repercutiría tanto.; guardo un gran recuerdo y cariño, y por eso el año siguiente volví. El año que no se ha hecho lo eché de menos, y para mí este verano ha sido el más atípico, porque estaba acostumbrada a estar todo el verano para arriba y para abajo, con encierros a caballo, capeas, novilladas...

–¿Dónde se ve en unos años?

–Mis padres desde que empecé me pusieron como condición el tener mi carrera, porque es un mundo muy difícil, y a día de hoy les estoy muy agradecida porque es un mundo muy complicado, muy sacrificado, y solo unos pocos afortunados tiene el privilegio de estar ahí arriba. A día de hoy es mi vía de escape, pero tengo que seguir con mi trabajo.

–¿Cómo se presenta este?

–Estoy nerviosa, porque llevo desde el Carnaval del 2020 sin ponerme delante de un animal, y lo noto muchísimo. El otro día me pasaron un vídeo de los toros que van al encierro al caballo, y noté que el corazón se me aceleraba, pero estoy deseando volver, sentir el cariño y la acogida que tuve. Siempre llevaré a Ciudad Rodrigo en volandas allá a donde vaya, por todo lo alto. Cuando toreé allí fue de las pocas veces que me he sentido torera, y no hace falta llevar el mejor traje de luces ni estar en la mejor plaza; siempre lo recordaré como la mejor experiencia de mi vida.

–¿Cómo es ponerse delante de un toro?

–Quien diga que no pasa miedo miente, lo que pasa es que tienes el valor para vencerlo; se impone es la responsabilidad. Yo me siento más cómoda en las capeas. Ojalá pudiese decir que he tenido una oportunidad de ir con progresión, un tentadero... ha tenido que ser a base de porrazos. Mi única oportunidad ha sido ir a las capeas y torear lo que sale por el toril. Y a día de hoy es lo único que me hace feliz.

–¿Quién la acompaña en el Carnaval del Toro?

–El primer año fui con mi mejor amiga. A parte de novillera me siento maletilla, y Ciudad Rodrigo es tierra de maletillas. Tenía la espinita de que ninguna mujer había ido a torear allí, y me decía que yo tenía que ser la primera. Se lo dije a mi amiga, que viniera conmigo, o si no iba sola. Le dije: “si me pasa algo tú solo tienes que estar pendiente de mi muleta, porque es la única que tengo”. Eso y saber a qué medicamentos soy alérgica. La estoy muy agradecida. El siguiente fui con mis padres, quería que lo viviesen; este vuelvo con mi amiga.

–¿Es duro ser mujer en un mundo de hombres?

–Es duro... es muy duro, y aunque a día de hoy la mentalidad va cambiando yo he tenido muchos problemas por mi condición de ser mujer. Pero es verdad que en las capeas siempre me han respetado muchísimo; no sé si porque al ser mujer y ver que eres la única y que vas saliendo... tanto recortadores como compañeros maletillas me han respetado mucho. En las novilladas sí he tenido más dificultades.