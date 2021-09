María Elena Martín (alcaldesa de Béjar): “Le pido a los bejaranos que mantengan la guardia. El virus no entiende de fiestas”

“A ver si entre todos y todas conseguimos que, tras las fiestas, no tengamos que lamentar nuevos brotes y contagios”

–¿Qué importancia tienen estas celebraciones para Béjar y los bejaranos?

–La importancia que cualquier fiesta patronal. Es un momento esperado por la ciudadanía para desconectar por unos días de las actividades y problemas cotidianos, de salir a la calle a disfrutar de los espectáculos, de la música, el teatro y, sobre todo, de unos días holgados con familiares y amigos.

–¿Qué mensaje manda a los bejaranos para que disfruten de las fiestas en plena pandemia?

–No podría ser otro que el de pedir que disfruten, por supuesto, pero que mantengan la guardia alta; aún la pandemia está activa, y pese a que se ha conseguido el objetivo de llegar al 70% de la población vacunada, esto no es suficiente. Debemos de seguir respetando las distancias, el uso de las mascarillas, la higiene preventiva; en fin, el virus no entiende de fiestas y no da tregua. A ver si entre todos y todas conseguimos que, tras las fiestas, no tengamos que lamentar nuevos brotes y contagios. Toda la programación se ha realizado con un celo extremado en estos cuidados.

–¿Acompañará a los bejaranos en alguno de los actos previstos en las fiestas?

–Es imposible estar en todas las actividades porque algunas se superponen pero, por supuesto, mi intención es poder disfrutar de ellas igual que el resto de bejaranos y bejaranas, estar en la calle con ellos y compartir estos días de fiesta. En cuanto al día de la Virgen del Castañar, aún no tenemos conocimiento de cómo van a funcionar los actos religiosos. A estas alturas, no se ha recibido ninguna invitación en el Ayuntamiento como otros años para asistir a la misa.