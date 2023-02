Marcos Iglesias: “El Carnaval es una Fiesta Internacional de facto y tarde o temprano tendrá la declaración”

“Llevamos meses cuidando todos los detalles para que sea un Carnaval inolvidable”

El año pasado fue un Carnaval histórico, ¿qué destacaría de esta nueva edición?

—Fue histórico pues fuimos la primera fiesta grande a nivel nacional tras la pandemia, lo que nos convirtió en un modelo para todas las celebraciones que estaban por venir. También fue histórico por la concesión del día de “Cenizos”, pues generaciones enteras no los habíamos conocido dado que hacía cerca de 50 años que no se habían concedido. Este año no hay “Cenizos”, pero ya no hay mascarillas y hay más normalidad. Desde el Ayuntamiento hemos autorizado barras en la calle, para ahondar en el carácter callejero de la fiesta. De las novedades, las que he comentado, ya hay baile de disfraces y se ha montado la carpa.

En un Carnaval del Toro de tan larga historia, ¿hay lugar para la mejora?

—Siempre la hay pues el Carnaval del Toro está sujeto a ciertos cambios del momento, respetando la tradición. Durante estos años se han implementado algunos o se han retomado otros. Durante esta legislatura: se ha retomado la Corte de Honor, salen 5 toros en el encierro del Sábado de Carnaval en vez de 3, el Domingo de Piñata cuenta con vaquillas y hemos logrado que las figuras del toreo tengan especial interés por anunciarse en los festivales del Carnaval del Toro.

El intenso Carnaval Cultural finaliza hoy con el Pregón Mayor, ¿qué valoración hace del mismo?

—Ha sido un Carnaval Cultural muy completo, lleno de pregones, disertaciones y eventos culturales. Sin olvidar las tientas de selección del Bolsín Taurino Mirobrigense que generan un ambiente único. Esto se debe no solo a la acción municipal, sino especialmente a las peñas y a las asociaciones que se preocupan para que el pre Carnaval sea un previo entretenido y de alto nivel.