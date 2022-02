Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo: ‘Ya se preparan fiestas con el Carnaval como modelo’

Marcos Iglesias tuvo que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de un alcalde de Ciudad Rodrigo en el último siglo, anunciar la suspensión de las Fiestas Grandes el pasado año y ahora a lo no menos difícil y valiente apuesta por recuperar la celebración del Carnaval del Toro insistiendo en un llamamiento a la “responsabilidad y el sentido común en el cumplimiento de las medidas sanitarias” al tiempo que asegura que “poco a poco la mayor parte de la gente ha visto como razonable la decisión de hacer el Carnaval.

–Pregunta obligada, ¿piensa que la celebración del Carnaval del Toro supondrá un antes y un después en la recuperación de la “normalidad”?

– El Carnaval del Toro de 2022 va a ser un paso importante para avanzar a la ansiada “normalidad”, donde tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia sigue, aunque con mucha menos virulencia. No obstante, este paso era necesario, pues toda la población mayor de 17 años ya ha tenido acceso a una tercera dosis de refuerzo y menores de esa edad —donde los riesgos sanitarios son mínimos— la mayoría o tienen la segunda dosis o les queda poco para ponérsela. El escenario epidemiológico ha cambiado totalmente y la incidencia día a día va bajando, como esperábamos. Sin embargo, debemos seguir cuidándonos. El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo es uno de los primeros eventos del año en el calendario festivo de España. Prácticamente todas las ciudades y pueblos ya están preparando sus fiestas siguiendo el modelo de Ciudad Rodrigo.

–¿Cómo está percibiendo la respuesta de los mirobrigenses? ¿espera una alta participación?

– Aprecio que hay ganas de Carnaval y seguro que habrá una participación destacada. Es lo normal pues el Carnaval es un evento con mucha proyección. El año pasado no tuvimos Carnaval y este año es el reinicio. Pero estoy convencido de que una gran mayoría de quienes nos vayan a visitar vienen por un gran sentimiento hacia el toro y nuestra fiesta y lo van a hacer con responsabilidad y medidas de protección.

–La elección del Pregonero Mayor, ¿qué supone para la ciudad y el Carnaval del Toro?

– Basta con buscar en los buscadores de internet como Google al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como pregonero del Carnaval y comprobaremos que la noticia ha salido en buena parte de los medios nacionales y locales de otros lugares. El alcalde de Madrid es de todos los madrileños y es el alcalde de la capital de España. Su proyección mediática es espectacular y su defensa de los toros es indiscutible. Por otra parte, su designación es un gesto hacia Madrid, pues el público que más nos visita como turistas es el madrileño.

–El control de seguridad, la regulación de autobuses, incluso cenizos si alcanza el éxito esperado ¿pueden ser medidas que lleguen para quedarse?

– El dispositivo de seguridad con el fin de controlar las masas de gente ante posibles problemas se justifica por la situación de la pandemia. En un contexto de plena normalidad, no tendría sentido. La limitación de los autobuses por parte del casco urbano es algo que tenemos que valorar, viendo cómo salga este año.

–La organización del Carnaval del Toro es una dura labor, ¿cree que la implicación de la oposición ha sido la deseable?

– Hay de todo. Siempre hay concejales en la oposición con ánimo de más colaborar y otros con menos. Yo estuve en su momento en la oposición y cada uno tiene que hacer su misión. Siempre que se haga con respeto, es entendible. Lo que no es entendible es que algún concejal por discrepar con los asuntos del Carnaval se salga de una comisión. Es una falta de respeto institucional grandísima. “Por sus hechos los conoceréis...”

–¿Qué recomendaciones hace a los que vayan a disfrutar de las Fiestas Grandes?

– Que en el Carnaval no es incompatible disfrutar con tener sentido de la responsabilidad. Tenemos que ser un ejemplo de cómo los eventos taurinos populares se pueden desarrollar. Y tenemos, entre todos, que cuidar la fiesta. El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo es una fiesta muy solemne y tradicional. Querámosla y cuidémosla.

“El dispositivo de seguridad con el fin de controlar las masas de gente ante posibles problemas se justifica por la situación de la pandemia. En un contexto de plena normalidad, no tendría sentido”

–En este último mes, desde que tomó la decisión de celebrar el Carnaval, ¿se ha reducido la incertidumbre?

– No hay Carnaval sin polémica. Sobre la celebración del Carnaval siempre ha habido diferentes posturas, y todas son entendibles. Pero es cierto que se ha venido confirmando una bajada sustancial de la incidencia. Adoptamos la decisión de seguir adelante el 17 de enero cuando la sexta ola no había tomado pico, pero obviamente teníamos los datos de que iba a remitir mucho la pandemia. Poco a poco la mayor parte de la gente ha visto como razonable la decisión de hacer el Carnaval. No nos podemos engañar, con tres vacunas gran parte de la población, tenemos que ir avanzando en una cierta normalidad, con medidas, pero no podemos paralizar el mundo.

–Personalmente, ¿es más de toro o de disfraz?

– De toro, pero mis hijas —especialmente la mayor, que tiene 3 años— es de toro y disfraz. Me imagino que algún día me obligarán a ponerme el disfraz.

–Un deseo para este Carnaval del Toro...

– Que hemos preparado un Carnaval con todo tipo de detalles, en lo taurino, en la seguridad y en lo festivo. Que todo el mundo disfrute, pero con responsabilidad y autoprotección. Y muchas gracias a las miles de personas que colaboran para que esta tradición siga adelante. ¡Viva el Carnaval del Toro!