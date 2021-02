Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo: “Es inevitable tener los sentimientos a flor de piel en estos momentos”

“No cesaré de llamar a la responsabilidad. Es mi principal cometido y más si cabe ante un momento que siempre ha sido festivo y que este año no puede serlo”

–Sin duda. Llegan rumores de todo tipo, sobre si hay locales alquilados o eventos clandestinos. Hasta ahora no hemos detectado nada y seguro que, en la mayoría de los casos, son rumores. Pero por si acaso se verá incrementado el dispositivo de Policía Local. Seremos inflexibles con reuniones que se aparten de la normativa sanitaria vigente. Y no sólo pienso en posibles excesos de la juventud. A veces les culpamos demasiado. No, también hay encuentros de personas en huertas, fincas, en bodegas... en una ciudad pequeña como la nuestra nos acabamos enterando de casi todo. He pedido a la Subdelegación del Gobierno por carta que también refuerce el dispositivo de la Guardia Civil. Espero que también lo hagan para ser más eficaces.

“Queremos que el Carnaval del Toro sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, trabajando para cumplir los requisitos que se han endurecido en el último tiempo”

–“Volveremos”, ¿la próxima edición del Carnaval del Toro será especial?

–Sin duda, y la cogeremos con fuerza, y quizá haya alguna sorpresa.

–¿Qué diferencia al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo de otras fiestas?

–El otro día conocíamos la noticia que de la provincia el municipio más buscado en Google, después de la capital (Salamanca) era Ciudad Rodrigo. ¿Por qué? Especialmente por su Carnaval del Toro. Es un evento tradicional, histórico y de masas. No tenemos competencia. Es un evento de Interés Turístico Nacional y de facto lo es a nivel internacional. Nadie lo duda.

–¿Qué ahorro real para las arcas municipales se produce con esta suspensión?

–Hay que contar que se ingresaban más de 100.000 euros, luego su no celebración no conlleva tantos gastos. También es cierto que es el momento de hacer alguna inversión pequeña en arreglo de alguna puerta de la plaza, etc. No piense nadie que no hay gastos sin celebrarlo. Los hay. Hay muchos que señalan, ¿qué se hará con ese dinero? La contestación es muy evidente: el Ayuntamiento no se ha librado de la crisis económica. No gastamos más de 300.000 euros por no celebrar el Carnaval, pero no ingresamos más de 100.000 también por no celebrarlo, a lo que se une que la pérdida de ingresos para este 2021 que ciframos en más de 175.000 euros y los aumentos de gastos en EPIS, desinfección urbana y de colegios, aumento de personal para luchar contra la Covid-19. Si se hace la cuenta, la situación está clara.

–Finalmente, más allá del Carnaval del Toro y, por supuesto, la pandemia del coronavirus, ¿qué preocupa al alcalde?

–Difícil pregunta porque la pandemia cada vez ocupa más. El alcalde y los concejales delegados son las personas con responsabilidad más próximas a los ciudadanos. Debemos resolver sobre nuestras competencias y sobre lo que no, también. A veces nuestra misión es de mera escucha de quien tiene un problema y quiere ser solamente escuchado o asesorado. Más allá de esto, acabo de cerrar el presupuesto para 2021, que será un presupuesto curioso a pesar de la dificultad económica. Asimismo, estoy muy preocupado de la creación de suelo industrial. Esta semana ya hemos aprobado inicialmente el Plan Parcial del S.23.1. Una gran noticia, sin duda de las mejores, que trata de luchar por el futuro de nuestra ciudad, sobre lo que estamos volcados.

