Ni la covid frena el ímpetu y la inquietud con la que el Ayuntamiento afronta las distintas mejoras que se presentan en la ciudad, así como nuevas iniciativas que eleven a Miróbriga al siguiente nivel. La Junta de Castilla y León, conocedora de su potencial, y manteniendo estrechas relacionas, apuesta por el crecimiento de la localidad a través de distintos proyectos, tanto a corto como a largo plazo, con paso firme y sin titubeos, dignificando su imagen.

¿Qué importantes proyectos hay en marcha en los cuáles la Junta de Castilla y León juegue un papel destacado?

La cercanía con la Junta es alta, dado que el presidente es salmantino, por lo que Alfonso Fernández Mañueco conoce muchas de nuestras necesidades. Desde el punto de vista cultural yo destaco que estamos inmersos en conversaciones con la Junta de Castilla y León para este expediente que tenemos encima de la mesa que es para que Ciudad Rodrigo sea Patrimonio de la Humanidad, en el marco de ciudades abaluartadas de Portugal. Necesitamos su apoyo y nos lo ha venido dando. Ciudad Rodrigo irá junto con Béjar y Guarda, a la candidatura de 2027 de Capital Europea de la Cultura. Nos vamos a postular como tal. La candidatura es de Guarda pero nosotros vamos a ir dentro de la misma, y esperamos que en los próximos días se haga la presentación oficial de la misma. Vamos bajo el amparo de la Junta, a través de la Consejería de Cultura, y es un proyecto muy emocionante. Concursamos a finales de año y se desvela en el 2023 si nos lo conceden o no. Lo que está claro es que pronto empezaremos ya con el ciclo de actividades ligadas a la candidatura. Salamanca lo fue en el 2002 y eso generó mucho dinamismo.

Además, Ciudad Rodrigo está muy enfocada en la creación de suelo industrial...

Estamos trabajando y muy involucrados con el tema del polígono industrial, tenemos en marcha el polígono Las Viñas II, terreno de la Junta de Castilla y León, y en el que los técnicos ya se han desplazado para hacer los estudios pertinentes, la remodelación del proyecto, y sigue avanzando aunque no tan rápido como nos gustaría. Mientras buscamos el compromiso de la Junta, para que nos auxilie y financie parte del otro polígono. Las conversaciones van bien y creo que nos echarán una mano en esta fijación de suelo industrial.

¿Algunas mejoras o acondicionamientos urbanísticos a la vista?

Estamos recibiendo fondos del Fondo de Cooperación Económica Local General, un fondo de más de 250.000 euros, con lo que estamos abordando algunas inversiones. Vamos a realizar el arreglo de la Plaza de Amayuelas, ahí aportamos dinero en Ayuntamiento, y también remodelaremos el acceso al colegio San Francisco. En tercer lugar, servirá para el techado de las nuevas pistas de pádel. Estas tres inversiones se están haciendo con este fondo de la Junta.

Los Fondos Covid también participan de algunos de los proyectos de inversión para mejorar la imagen...

A mayores, con los Fondos Covid también estamos haciendo una serie de inversiones muy interesantes: la primera, la Alameda Vieja, que se está reformando y plantando césped para que sea un espacio de ocio y deporte, un lugar envidiable de encanto, y en parte es gracias a estos fondos extraordinarios de la Junta, que eran de unos 127.000 euros. También vamos a remodelar todo el acceso al colegio Las Misioneras-Providencia, y hay algunas cuestiones más pendientes. Este es fundamentalmente el momento en el que estamos con la Junta de Castilla y León. Las relaciones son magníficas y vamos a seguir moviéndonos con las consejerías para que los proyectos lleguen a buen cauce y a Ciudad Rodrigo le lleguen apoyos económicos.

¿Cómo se presenta la actividad turística para Miróbriga ahora que se relajan loas medidas y se permite la movilidad?

A nivel turístico parece que la cosa ya va a ir mejorando, debido a que no se ha prorrogado el Estado de Alarma, lo que provocaba una limitación de movimiento entre las Comunidades Autónomas. No podemos olvidar que el público que más nos visita es el madrileño, y que hasta ahora no podía visitarnos. Ya se va a liberar y abrir, nos van a visitar más, lo que es nuestro deseo, ya que Ciudad Rodrigo es una ciudad turística por antonomasia, con un gran sector relacionado con el turismo y la cultura, con un gran sector de esta índole, y qué menos que ya vayamos teniendo finalmente ese oxígeno. Yo siempre lo he defendido, el hecho de que esta crisis sanitaria nos está perjudicando más a los lugares enfocados principalmente al turismo: los hoteles, la restauración, etc. Y espero que las medidas que se sigan adoptando sean conscientes de varias cuestiones. Primero, que hay que adaptarnos a los tiempos, dada la situación de la vacunación. En segundo lugar, dado que la vacunación va avanzando, tiene que influir a la hora de no abordar tantos cierres, sobre todo de cara a la hostelería, por los horarios, que se les permita dar cenas, que no tengan que cerrar, sobre todo en una ciudad orientada al turismo. Creemos que esto es fundamental.

¿Cómo marcha la vacunación en Miróbriga?

No tengo cifras exactas, pero se ha vacunado a mucha gente, las jornadas han convocado a una gran cantidad de ciudadanos, ya estábamos en torno al 40%, y vamos a acercarnos poco a poco al 50%, la afluencia es muy buena.

El Ayuntamiento ha tocado muchos palos en estos años: social, cultural, turístico...

El ámbito de ser candidatos a Patrimonio de la Humanidad dentro de las ciudades abaluartadas de La Raya es, por ejemplo, un proyecto muy bonito, que aunque sabemos que es a largo plazo, dará sus frutos. Trabajamos todos los ámbitos, desde el cultural, sobre todo a través de las futuras Rutas Napoleónicas, dando protagonismo a la historia, hasta el tema deportivo, con nuevas instalaciones, como las pistas de pádel, lo que está siendo un éxito en base al volumen de personas que las frecuentan, lo cual es importante. También tocamos el tema sanitario muy de cerca, centrados en controlar el coronavirus, y el social, a través de la educación. Por no decir además el tema de la juventud, más de 110.000 euros con los que se ha creado un Centro Joven, lo que era una gran demanda. Sabemos que no se le ha dado una gran proyección dada la situación, pero las perspectivas son muy buenas. A pesar de la pandemia que ahora nos ocupa se ha trabajado mucho en lo que va de legislatura.