Marcos Iglesias (alcalde Ciudad Rodrigo): “El polígono industrial va a relanzar la ciudad”

Ciudad Rodrigo aborda con ilusión desde su Ayuntamiento una serie de proyectos que tocan todos los campos de la política, aunque entre ellos brillan los primeros coletazos de la ambiciosa creación de un polígono industrial que potenciará la economía y la actividad de la ciudad mirobrigense, facilitando el crecimiento imparable de las empresas locales.

¿Cuáles son los proyectos más importantes de la legislatura hasta ahora?

Hemos realizado obras en varias calles: la calle Tajo, calle San Juan, calle Rastrillo y calle San Fernando. En poco tiempo hemos demostrado que queremos dar una vuelta a lo que es el urbanismo de la ciudad, en calles que necesitaban una gran intervención para conectar las zonas comerciales, como la calle San Fernando, con la zona de La Glorieta y el cruce. La calle Tajo era una zona por urbanizar, por ejemplo. Además estamos muy sensibilizados con el Patrimonio Histórico, particularmente con la calle San Juan, para realzar y revitalizar el comercio, y en la calle Rastrillo porque queremos enfatizar el Convento Las Claras.

¿Qué planes importantes hay sobre la mesa actualmente?

Tenemos por ejemplo la construcción de la pista de pádel, muy reciente, que la hemos techado. También estamos con proyectos como el arreglo de la Brecha Pequeña, la Plaza de Amayuelas y el entorno de la catedral, además de los accesos a colegios como San Francisco y Misioneras. Está siendo una legislatura muy buena en materia de urbanismo; gran parte de estos proyectos han venido por dinero de otras administraciones, concretamente de la Junta y la Diputación.

¿Hay algún gran proyecto especialmente prometedor?

Queda pendiente, y ya estamos ultimando, el proyecto del polígono S-23 I, y para dicho sector el Ayuntamiento tiene más de un 60%. Ya estamos con el plan parcial aprobado y lo que tenemos que realizar es el proyecto de actuación y de ejecución, que en unos meses yo creo que lo vamos a tener; es decir, en esta legislatura es presumible que veamos el inicio del polígono. Hemos recibido una subvención de la Diputación provincial de 450.000 euros de un proyecto que va a exceder de los 700.000 euros. No solo llevará los conectores sino que va a quedar una gran zona ajardinada en todo lo que estará en la entrada a la ciudad. Es un proyecto cuantioso que va a relanzar la ciudad también a nivel monumental; habrá un paseo transitable para que la gente venga a pasear, vamos a denominarlo zona industrial-verde. Este es el gran proyecto que tenemos entre manos, sabemos que había una carencia de suelo industrial. Este polígono llevaba bloqueado prácticamente desde el año 2007, y por fin está saliendo adelante. Sabemos que hay ese déficit de suelo industrial, y precisamente en darle solución es en lo que estamos trabajando. Podemos decir también que está habiendo más fondos de los que ha habido nunca, y todas las obras que hacemos están dinamizando la economía.

La covid también desemboca en otros proyectos absorbentes...

No hay que olvidar que la preocupación absoluta en este momento es la covid. Yo considero que estamos rozando porcentajes de casi un 100% en algunas de estas jornadas de vacunación masiva. Estamos volcados para que lleguen el número máximo de vacunas. Creo que la ciudadanía lo está valorando. También estamos muy volcados en la limpieza y desinfección de centros y colegios, con más personal que nunca.

¿Qué va a suponer todo lo expuesto, especialmente la creación del codiciado polígono industrial?

Supondrá que tenemos oportunidades para que nuestras empresas crezcan. Sin ello no pueden crecer, y está claro que hay demanda de suelo, vienen personas solicitando suelo y no podemos dar una solución porque no la tenemos. Esto permitirá también que puedan venir otras empresas. Siempre digo que el tren cuando pasa hay que estar preparado para cogerlo. Hay que preparar a Ciudad Rodrigo para si pasa algún día un tren, poder aprovecharlo. Yo estoy convencido de que ese tren algún día tiene que pasar, pero hay que trabajar para ello. Igual que en otros ámbitos.

¿Qué iniciativas afectan a otros ámbitos?

En el ámbito cultural tenemos un proyecto muy ambicioso. Hay proyectos que sabemos que son a largo plazo, también apostamos por el turismo cultural centrados en tema napoleónico, y damos importancia a la política deportiva, a través de las pistas de pádel por ejemplo, que están siendo un éxito en vista del volumen de personas que las frecuentan, además del ámbito social con el coronavirus, el educativo y hasta el de la juventud, ya que este año hemos creado un centro joven, que era una gran demanda, aunque la pandemia no ha permitido inaugurarlo como es debido, ya que no es la situación más apropiada.

