Marcha atrás de este Ayuntamiento salmantino con su tasa por tenencia de perros

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha decidido no eliminar la tasa municipal que grava la tenencia de perros a pesar de que el pasado mes de septiembre así lo anunció su alcalde, Enrique García.

Este cambio de idea se ha debido a que el equipo de Gobierno ha decidido que la mejor solución al problema de inoperancia de dicha normativa, motivo por el que querían dejarla sin efecto, era actualizar el censo con el objetivo de seguir controlando el número de animales de compañía de la localidad y no eliminarlo.

Así, el Ayuntamiento de la localidad ha contratado los servicios de un veterinario que se está encargando de actualizar el censo de perros de la localidad, eliminando de él los que ya han fallecido e incorporando los nuevos animales.

Esto permitirá al Consistorio tener controlado el número de perros existentes y mantener la normativa de animales de compañía sin tener que derogarla.

Esta norma, vigente en la localidad desde el año 2012, incluye el abono anual de 12 euros por perro, algo que no ha supuesto para el Consistorio una recaudación importante ya que el propio alcalde de la localidad reconoce que la norma, además de impopular entre los propietarios de animales, no se ajustaba a la realidad censal del municipio, ya que muchos propietarios no daban de alta sus animales de forma voluntaria.

Por eso, su primera intención fue eliminarla y crear una normativa nueva que incorporara otros elementos relacionados con el cuidado de los animales como el bienestar animal o la convivencia. Sin embargo, de momento, la normativa se mantendrá tal y como está regulada y se ha comenzado a actualizar el censo de perros del municipio y a trabajar para mejorar la actual ordenación.

La actual reglamentación municipal recoge en sus catorce artículos incluso un capítulo de sanciones que van, desde los 30 euros en el caso de la mínima por infracciones leves, hasta los 15.000 euros en el caso de las máximas multas.

Se considera por ejemplo falta grave causar la muerte a los animales mediante actos de agresión o suministro de sustancias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas por el veterinario a tal fin, el abandono de los mismos, o la organización o fomento de peleas entre animales.