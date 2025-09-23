Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ncuentro con Antonio Gamoneda. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Marca Juzbado como innovación rural

El Consistorio apuesta por un futuro sostenible, con mejoras urbanas, dinamización cultural y atractivos naturales que convierten al municipio en referente

EÑE

Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00

El municipio de Juzbado, a orillas del Tormes, sigue afianzando su identidad como un referente en cultura, medio ambiente y desarrollo sostenible. Conocido por su intensa vida cultural, el pueblo presume de recitales poéticos al aire libre desde hace más de una década, así como de una galería urbana de murales de gran formato firmados por artistas jóvenes. A estos atractivos se suma el Centro de Interpretación Museo de la Falla, enclavado en la Peña del Castillo, con espectaculares miradores y posibilidades de escalada; o el innovador centro botánico, que actualmente acoge la exposición «Livin la vida madre» promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Recicladora Cultural.

Pero Juzbado no se limita a cultivar su vertiente cultural y turística. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de transformación urbana que combina modernización con criterios de sostenibilidad. Varias calles han sido recientemente remodeladas siguiendo principios bioclimáticos y de economía circular, incorporando materiales reciclados y soluciones que favorecen la eficiencia energética, al tiempo que mejoran la habitabilidad y la estética del municipio.

Entre las actuaciones más destacadas figura la finalización de la reforma de la entrada de Juzbado, que ofrece una imagen renovada, más accesible y segura. Además, está a punto de iniciarse la reforma de la plaza de la Iglesia, uno de los espacios más emblemáticos, que se convertirá en un lugar de encuentro moderno y funcional, sin perder su carácter histórico.

La estrategia de Juzbado se completa con proyectos europeos como un nuevo centro polivalente, la apertura de comercios de proximidad y la mejora de itinerarios turísticos hacia El Balneario de Ledesma o Almenara de Tormes. Con un padrón estable y una comunidad activa, el municipio impulsa un modelo de desarrollo que une cultura, naturaleza, comunidad y sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  3. 3 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  4. 4 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  5. 5 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  6. 6 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  7. 7 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
  9. 9 De grandes teatros a cines de barrio
  10. 10 Ni huella del calzado que hacía Peñaranda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Marca Juzbado como innovación rural

Marca Juzbado como innovación rural