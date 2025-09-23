Marca Juzbado como innovación rural

EÑE Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El municipio de Juzbado, a orillas del Tormes, sigue afianzando su identidad como un referente en cultura, medio ambiente y desarrollo sostenible. Conocido por su intensa vida cultural, el pueblo presume de recitales poéticos al aire libre desde hace más de una década, así como de una galería urbana de murales de gran formato firmados por artistas jóvenes. A estos atractivos se suma el Centro de Interpretación Museo de la Falla, enclavado en la Peña del Castillo, con espectaculares miradores y posibilidades de escalada; o el innovador centro botánico, que actualmente acoge la exposición «Livin la vida madre» promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Recicladora Cultural.

Pero Juzbado no se limita a cultivar su vertiente cultural y turística. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de transformación urbana que combina modernización con criterios de sostenibilidad. Varias calles han sido recientemente remodeladas siguiendo principios bioclimáticos y de economía circular, incorporando materiales reciclados y soluciones que favorecen la eficiencia energética, al tiempo que mejoran la habitabilidad y la estética del municipio.

Entre las actuaciones más destacadas figura la finalización de la reforma de la entrada de Juzbado, que ofrece una imagen renovada, más accesible y segura. Además, está a punto de iniciarse la reforma de la plaza de la Iglesia, uno de los espacios más emblemáticos, que se convertirá en un lugar de encuentro moderno y funcional, sin perder su carácter histórico.

La estrategia de Juzbado se completa con proyectos europeos como un nuevo centro polivalente, la apertura de comercios de proximidad y la mejora de itinerarios turísticos hacia El Balneario de Ledesma o Almenara de Tormes. Con un padrón estable y una comunidad activa, el municipio impulsa un modelo de desarrollo que une cultura, naturaleza, comunidad y sostenibilidad.