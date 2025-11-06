La Mancomunidad de Aguas del Embalse de Béjar pospone el convenio con Somacyl para mejorar su red La mayoría de municipios ha aprobado su aplazamiento durante quince días para renegociar las condiciones con esa entidad pública.

TEL Béjar Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:08 | Actualizado 21:36h. Comenta Compartir

Con 30 minutos de retraso sobre el horario previsto, ha dado comienzo esta tarde de jueves el pleno de la Mancomunidad de Aguas del Embalse de Béjar con 15 puntos en el orden del día sin incluir el turno de ruegos y preguntas para los representantes de los municipios mancomunados asistentes a la reunión.

La sesión ha sido presidida por el alcalde de Ledrada, Carlos Parra, que ha dado lectura al listado de pueblos para confirmar la presencia de sus representantes de Aldeacipreste, Béjar, Cantagallo, Candelario, Cristóbal de la Sierra, Fuentes de Béjar, Horcajo de Montemayor, La Calzada de Béjar, Ledrada, Molinillo, Montemayor del Río, Navalmoral de Béjar, Peromingo, Puebla de San Medel, Sanchotello, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Sorihuela, Sotoserrano, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa y Valverde de Valdelacasa.

La parte resolutiva del pleno ha constado de doce puntos. El primero ha abordado la acreditación nuevas representaciones de vocales de la Mancomunidad en el caso del municipio de Santibáñez de la Sierra para continuar con las actas del 12 de marzo y 30 de agosto de 2024 junto con el 11 de marzo y 24 de marzo de 2025. Las actas han quedado aprobado por unanimidad.

Después, se ha abordado la aprobación definitiva de las cuentas generales de 2022, 2023 y 2024 sin haber reclamaciones a las mismas. El secretario ha dado lectura del texto del primer ejercicio con unanimidad a excepción de la abstención de Cantagallo. En cuanto al ejercicio de 2023, se han analizado los mismos términos con el mismo sentido de votación de los presentes. Y, finalmente, la cuenta del ejercicio de 2024 también ha sido aprobada por unanimidad a excepción de la abstención de Cantagallo.

El sexto punto hacía referencia a los estatutos de la Mancomunidad y el presidente ha asegurado que la directiva ha enviado un borrador para informar a los municipios, pero la concejala de Béjar, Olga García, ha asegurado que no dispone de la información sobre los estatutos. El secretario ha dado lectura a los cambios con respecto a las posibles modificaciones de los estatutos y el reparto de votos de los municipios y, en consulta realizada a la Junta de Castilla y León, realiza una reflexión final en la que destaca que la pertenencia a las mancomunidades forma parte de decisiones voluntarias y que si algún municipio no está de acuerdo con la representatividad de Béjar, puede intentar cambiar los estatutos o separarse de esa entidad. En ese punto, ha intervenido el alcalde de Cristóbal, Antonio Luengo, para explicar que la representación de los vocales era de un vocal por cada 3.000 habitantes en el caso de Béjar. Así, ha propuesto que, en base al descenso poblacional de la ciudad por debajo de los 12.000 habitantes, establecer un margen de 2.500 habitantes. Por su parte, Carlos Parra ha defendido también un cambio de 451 a 1.000 habitantes con respecto a un vocal. El alcalde de Cantagallo, Adolfo Álvarez, ha resaltado la necesidad de estudiar más esos cambios, pero los estatutos hacen un cambio para favorecer el número de concejales de Béjar con representatividad. Además, se ha dirigido al secretario para resaltar una contradicción entre los artículos 21 y 22 sobre la separación voluntaria de la mancomunidad.

Asimismo, ha intervenido Antonio Cámara para explicar que Béjar plantea que el análisis de los estatutos se remonta al verano de 2022 y se pidió en una asamblea anterior un grupo de trabajo para estudiarlos. «Sigue siendo un borrador y debería trabajarse. No encontramos informes jurídicos sobre la legalidad o no de estos estatutos y queremos contar con él. Los cambios deberíamos estudiarlos los cuatro vocales, que formamos parte de diferentes grupos políticos. No estamos en disposición de aprobarlos», ha asegurado. También ha hablado el alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, que los estatutos están hechos en base a la adaptación a la nueva normativa con los artículos 37 y 38 y se ha dirigido al alcalde de Cantagallo para hablar de una política de consenso a la hora de aprobarlos. «Béjar siempre tendrá cuatro vocales y el voto ponderado del 52 por ciento. Es algo que no es normal porque no se está cumpliendo, pero los representantes de Béjar son cuatro porque lo reflejan los estatutos», ha afirmado. En respuesta a Labrador, Adolfo Álvarez ha asegurado que se habla de un voto ponderado con un 52 por ciento en el caso de Béjar y cuatro vocales. «Faltan cuatro municipios y no sería necesario llegar a consenso porque siempre faltará algún pueblo y Béjar siempre tomará las decisiones», ha defendido.

Finalmente, la votación sobre el cambio de estatutos se ha saldado con los votos en contra de los cuatro representantes de Béjar y los dos de Cantagallo y Candelario, la abstención de Sanchotello y el resto, votos a favor. Al no ser una mayoría absoluta, no han sido aprobados.

En cuanto al convenio con SOMACYL para la mejora del abastecimiento con una cifra de 3 millones de euros, el presidente ha hablado también del envío de un borrador para tratar ese asunto y la directiva ha pensado en dejarlo aplazado quince días por no tener solvencia para asumir los gastos y que el Ayuntamiento de Béjar estudie y concrete los términos con SOMACYL o asumir las obras con fondos propios con una red nueva hasta el depósito de Fuentebuena. La ejecución del depósito serían 487.000 euros sin IVA, y doblar la red, 1,5 millones de euros. La Mancomunidad dispone de 1,8 millones de euros para ello, pero supondría una inversión a 25 años y preocupa un posible endeudamiento futuro de los pueblos. Para Carlos Parra, la prioridad es realizar el depósito a la mayor brevedad posible. Antonio Cámara ha defendido también un estudio pormenorizado para presentar una contrapuesta y enmiendas por existir conceptos abiertos sin seguridad económica junto con la cesión de infraestructuras que genera alarma. «Nos damos un plazo de quince días y ponerlo en conocimiento de todos para trasladarlo a SOMACYL», ha concluido. San Esteban, Candelario, Horcajo, Montemayor, Sorihuela, La Puebla de San Medel, Valverde de Valdelacasa y Peromingo se han abstenido mientras que el resto han votado a favor de dejarlo sobre la mesa para su posterior estudio.

El octavo punto ha tratado de un reconocimiento extrajudicial de deuda sobre servicios prestados por 54.450 euros para Aqualia. Se han abstenido Béjar y Navalmoral de Béjar y han votado a favor el resto por lo que ha quedado aprobada.

Sobre el contrato menor para la reparación de la red por 40.000 euros, ha sido presentada en el pleno por no poder ser aprobada directamente por el presidente, Carlos Parra. Este punto ha quedado aprobado por unanimidad.

El punto número 10 ha tratado sobre una factura reclamada por el Ayuntamiento de Valdehijaderos con respecto a una llave de paso sustituida en 2019, medida que ha recibido al apoyo de todos los presentes.

Sobre la apertura de expedientes para el abono a los municipios de la limpieza de los depósitos afectados por la avería derivada de la instalación de fibra óptica por sendos escritos por 2.420 euros y daños y perjuicios en el caso del Valdelacasa y otro más por parte de Molinillo, pero sin cuantía económica. Carlos Parra ha destacado que se trata de averías realizadas por técnicos instaladores de la fibra óptica y ha defendido su abono para evitar reclamar daños sin saber a qué empresa o corporación. En este sentido, José Luis Rodríguez ha planteado que se abone la cifra, pero se busque a la empresa para repercutirle el coste de los daños. La medida ha quedado aprobada también por unanimidad.

El bloque de actividad de control ha abordado cuatro puntos. El primero de ese bloque ha sido la solicitud del Ayuntamiento de Béjar la cesión de uso de los terrenos para la ejecución del depósito de Fuentebuena. El alcalde, Antonio Cámara, ha asegurado que el Ayuntamiento compró los terrenos el 22 de septiembre para ampliar ese depósito y ya están disponibles los terrenos para ejecutar ese terreno con una cesión de uso, pero ha defendido que el depósito sea construido para la Mancomunidad previa firma de convenio ya que Béjar mantendría la propiedad del depósito.

También se ha abordado la situación del arbolado de la estación potabilizadora con una inspección para determinar los árboles con más riesgo de causar daños en la red de suministro a la estación. La intervención ya ha sido realizada con limpieza del arbolado, pero con mejoras pendientes de respuesta de SOMACYL en la planta potabilizadora. Carlos Parra ha asegurado que, si no hay acuerdo con esa entidad, se publicitara un procedimiento administrativo para tratar el saneamiento del arbolado.

En cuanto a la regulación de la facturación de Fuentebuena, pedanía de Béjar, que cuenta con contadores conectados a la red general y el gasto de agua se facture a la Mancomunidad.

Finalmente, ese bloque ha tratado el recurso presentado por la anterior vicesecretaria contra la Mancomunidad para recibir las retribuciones pendientes. Ese recurso ha sido desestimado por entender que la mancomunidad no debe abonar esas cantidades, pero si los gastos del proceso judicial.

Finalmente, se ha abierto el turno de ruegos y preguntas con una primera intervención del alcalde de Cristóbal, que ha realizado un ruego. «Esta mancomunidad tiene tres diputados provinciales y podían solicitar una reunión con esa institución para que asuma en la inversión de 1,5 millones de euros». Por su parte, Antonio Labrador ha defendido que las ayudas previstas a través del convenio con SOMACYL pueden quedarse y el trabajo está realizado. «Si trabajamos todos y podemos sacar lo mejor para la Mancomunidad, es un ruego que planteo», ha concluido.

El alcalde de Cantagallo ha preguntado sobre el informe del Procurador del Común con respecto a los municipios como son Sorihuela, Cantagallo y Candelario, que siguen sin suministro de agua procedente de la Mancomunidad del Embalse de Béjar. En este sentido, ha defendido que se lleve en primer lugar el agua a esos pueblos y, después, a la Sierra de Francia. Carlos Parra ha asegurado desconocer ese punto, pero Adolfo Álvarez le ha pedido tomar nota de ese punto y trabajar sobre ello. Parra ha explicado que Sorihuela ha solicitado permiso para realizar unas catas sobre la presión del agua y Candelario, a través de su alcaldesa, Elvira Fernández, presente en la reunión, ha confirmado también estar trabajando en ese tema. Antonio Luengo ha querido recordar que la decisión de mandar agua a la Sierra de Francia no depende de la Mancomunidad, pero Álvarez le ha respondido que esa medida fue aprobada por la mancomunidad. Antonio Labrador ha asegurado saber que se está trabajando en esos tres proyectos y Antonio Luengo ha recordado que se puso como condición para el convenio con SOMACYL que se avanzara en el suministro a esos municipios.

Por su parte, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, se ha mostrado a favor de trasladar al presidente de la Diputación una solicitud de ayuda para asumir ese fuerte gasto y ha hablado de problemas a la hora de recibir comunicaciones y convocatorias por parte de la mancomunidad.

Una hora después, la reunión ha sido levantada por parte del presidente, Carlos Parra.