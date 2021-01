Los padres y los ayuntamientos de Sanchotello, Ledrada y Fuentes de Béjar han mostrado su malestar por el inicio del servicio de autobús compartido entre estudiantes que acuden al instituto de Guijuelo (unos cuarenta) y vecinos en general que comenzó a funcionar este lunes.

Han sido los padres de los alumnos los que han mostrado su malestar con un escrito que apoyan también los ayuntamientos. La alcaldesa de Sanchotello, Magdalena Sánchez, ha contactado con los regidores de Ledrada y Fuentes, con los diputados de zona y con la Junta para poner de manifiesto este malestar. “No debería hacerse ahora. Hay que tener muchos factores en cuenta. A los chavales los tenemos controlados en caso de que haya un brote, pero, quién controla qué usuario ha subido cada día. En tiempo normal me parece bien que optimicen recursos, pero en tiempo de pandemia, tal y como van las cosas, no me parece nada lógico”, indica.

El escrito de los padres recoge cómo han sido “informados por terceros de que dicho transporte, hasta ahora exclusivo de uso escolar, pasa a ser a partir del día 11 de enero de 2021 de uso mixto o combinado, de manera que en el mismo autobús viajan los alumnos del instituto y los usuarios de la línea que cubre la ruta de Béjar a Salamanca”. Un servicio que cubre la empresa Moga. Sin embargo, tampoco los padres creen que el momento actual sea el idóneo para llevar a cabo esta medida: “No entendemos cómo se han tomado estas medidas estando en la situación de pandemia y mucho menos cómo se les ocurre masificar la línea, por mucho que el autobús sea mayor también será mayor el número de usuarios y hay que separar el tipo de viajeros. Si el primer trimestre ha funcionado bien con las medidas que se habían adoptado, no entendemos un cambio que se mire por donde se mire nos perjudica a los usuarios y solo beneficia a la empresa porque de este modo se ahorrarán un autobús y un conductor”. Dadas estas circunstancias, los padres reclaman que “se tenga en cuenta nuestra preocupación, que se cumplan las medidas de seguridad anti COVID-19 y se garantice la seguridad de nuestros hijos, que el transporte llegue puntual y, si estas medidas no se cumplen, se restablezca el transporte escolar exclusivo y no mixto”.