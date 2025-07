Jorge Holguera Illera Babilafuente Domingo, 20 de julio 2025, 11:59 Comenta Compartir

Uno de los edificios más emblemáticos de Babilafuente está situado a la entrada de la localidad por la carretera de Aldealengua, frente a la estación de ferrocarril. Llama la atención de todo el que llega a esta población del noreste de la provincia. Además, es un emblema del municipio porque forma parte de su skyline. Se trata de la antigua fábrica de ladrillos, que fue construida en 1918 y estuvo en funcionamiento hasta la década de los 80, cuando fue desmantelada definitivamente.

Esta información se puede leer en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, donde fue incluida el 16 de junio de 2023, en la categoría de patrimonio industrial. «Se trata de uno de los ejemplos más interesantes de arquitectura industrial de Castilla y León, y su estado de conservación es deplorable, por lo que se teme una desaparición total», se lee en el documento que justifica su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio.

El vecino de Babilafuente Jacinto Prieto Posadas conoció los años de funcionamiento de esta industria, en la que estuvo empleado algún tiempo. Recuerda que la fábrica fue construida por tres agricultores de Babilafuente que unieron sus capitales. «La pusieron en venta y vinieron a verla los Peix de Salamanca, que quedaron admirados de sus grandes dimensiones», rememora Jacinto Prieto. «Uno de los que vinieron exclamó: '¡Madre mía, aquí se pierde uno!', y uno de los propietarios respondió: 'No, no, aquí nos hemos perdido tres'», añade con gracia Jacinto Prieto.

Finalmente, los Peix fueron quienes adquirieron la fábrica, en la que trabajaron 42 empleados.

«En invierno sacábamos el barro de las tierras», cuenta Jacinto Prieto. «Entre los meses de abril y octubre se hacían los ladrillos», anota. Su labor consistía en trabajar en la parte de la cocción de los ladrillos. «Mi hermano y yo lo que hacíamos era apoyar en los hornos para meter el ladrillo crudo y que se cociera», detalla. «Mi padre ya los sacaba cocidos», explica, a la vez que recuerda que su padre no tuvo la fortuna de jubilarse, ya que cayó enfermo y no pudo beneficiarse de la Seguridad Social porque ninguno de los obreros estaba dado de alta. Eran otros tiempos, y cuenta que no hubo más repercusiones.

Esta fábrica funcionaba día y noche. Había tres turnos para que el trabajo no se interrumpiera. Los encargados del horno siempre tenían que estar pendientes de aportar carbón para que no se detuviera el proceso de cocción. Semanalmente, la fábrica descansaba los domingos.

Según los cálculos realizados por Jacinto Prieto, y en atención al material que movía cada cuadrilla formada por cinco personas, la fábrica de Babilafuente podía producir una media de 5.700 ladrillos diarios.

Se conserva parte de la chimenea que medía 42 metros

La altura de la gran chimenea hoy está recortada, pero llegó a tener 42 metros. Está situada en un extremo del edificio; en el otro lado se encontraban el ascensor y la sala de máquinas, que eran movidos por gas pobre. El mecanismo contaba con un pistón y dos sierras para la fabricación de los ladrillos hechos con barro de Babilafuente. Había 14 hornos, cada uno de los cuales tenía seis boquillas, situadas en el primer piso, donde también se encontraban los secaderos. El edificio tenía tres plantas.

Los detalles

Enormes dimensiones

La antigua fábrica de ladrillos, de enormes dimensiones, estaba formada por una amplia nave construida también en ladrillo, que albergaba todo el equipamiento industrial. Las naves cuentan con tres filas de vanos que proporcionaban luz a los distintos pisos. Un elemento muy característico es la chimenea, aunque no se conserva en su totalidad.

Nidos de cigüeña

Los robustos muros de la antigua fábrica de ladrillos sostienen varios nidos de cigüeñas, que se han adueñado del recinto y aprovechan la protección que ofrece este espacio para criar cada año, formando parte de la fauna que enriquece el paisaje de Babilafuente.

Un rayo en la chimenea

La chimenea principal sufrió un importante desplome a causa de un rayo. En Babilafuente se recuerda que un operario tenía la misión de limpiarla y, cada cierto tiempo, accedía hasta lo más alto para realizar esta tarea, necesaria para su mantenimiento y buen funcionamiento.