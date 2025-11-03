Luz verde a la reparación del telesilla de La Covatilla, aunque sin fecha El Ayuntamiento de Béjar adjudica este lunes los contratos de extracción y transporte del reductor tras resolverse los recursos presentados por PP y Vox

TEL Béjar Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:59 | Actualizado 22:55h.

El Ayuntamiento de Béjar adjudicó este lunes los contratos de retirada del reductor del telesilla de La Covatilla y su traslado a Francia para su reparación con el objetivo de ponerlo en marcha lo antes posible de cara a la nueva temporada de esquí.

Independientemente de la llegada o no de la nieve, el Ayuntamiento ya ha marcado el 5 de diciembre como fecha de apertura de la temporada. Si se puede, con la apertura de Debutantes y, si no, con la puesta en marcha del servicio de hostelería, la tienda y la oficina de información. Así lo avanzaron ayer en una comparecencia el alcalde de la ciudad, Antonio Cámara, y el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido. Este lunes se adjudicaban las licitaciones tras los recursos presentados por PP y Vox al proceso. Ambos acusaron a estas dos formaciones de intentar torpedear la apertura de la estación presentando sendos recursos (en el caso del PP, tres).

La adjudicación estaba prevista para el 17 de octubre, pero se ha hecho efectiva el 3 de noviembre, con lo que se acumula un retraso de al menos quince días. El Ayuntamiento y la empresa encargada de la reparación trabajaban con un calendario conforme a esa fecha, pero habrá que negociar una nueva fecha por lo que no queda claro cuando podrá hacerse la reparación del reductor, su nuevo montaje y la realización de la prueba de carga cuyos resultados se enviarán la Junta de Castilla y León para que determine si puede abrirse o no el telesilla. «La culpa es de ellos (en alusión a Luis Francisco Martín y Purificación Pozo) porque en dos años han sido incapaces de solucionar un problema. Hay que valorar qué hacemos con esta paralización, pero, en mi opinión personal, yo llevaría este caso al juzgado por paralizar una contratación que va a perjudicar económicamente al Ayuntamiento de una forma que no se sabe», señalaba Javier Garrido.

Según señalaron los responsables de la estación de esquí, fue el secretario general del Ayuntamiento quien decidió enviar los recursos de PP y Vox al Consejo consultivo, cuyo órgano denominado Tarcyl (Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León) determinó que es la entidad licitadora la que debe responder sobre los recursos presentados. Según señaló Garrido, hay más de quince documentos en la Plataforma de Contratación del Estado sobre el proceso y todos se enviaron a ese organismo.

De forma paralela, se están llevando a cabo labores de puesta a punto, como la prueba de los sistemas de producción de nieve, la recogida d basura, la contratación de personal o el pliego de comidas y bebidas para esta temporada y la que viene. Antonio Cámara habló también del Plan de Reindustrialización y avanzó que, de cara al futuro, se pedirán informes de impacto ambiental de todas las propuestas que se realicen en la estación con cargo a ese plan. También se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo de incorporar nuevas ideas y ver cómo desarrollar la idea del centro de concentración deportiva, la cinta capotada, la maquinaria necesaria, como pisapistas. «Hay que establecer prioridades sin olvidar que puede convertirse en una zona deportiva y descentralizar la actividad», manifestó Antonio Cámara.

El coste de la extracción del reductor del telesilla y su traslado a Francia supondrán más de 118.000 euros. 97.000 euros serán para la reparación y 21.000 al traslado y regreso a Béjar. No se incluyen las piezas necesarias.