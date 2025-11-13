Luz verde en Guijuelo a un presupuesto que plantea un superávit de 300.000 euros Las cuentas de 2026 salen con 11.665.000 euros en ingresos y 11.365.000 en en gastos. Contó con el apoyo de los nueve ediles del PP, la abstención de los dos de Cs y Vox y el voto en contra de los dos del PSOE

TEL Guijuelo Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:44

El pleno de Guijuelo celebrado este jueves comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo del exconcejal socialista José Ramón Sánchez, fallecido la semana pasada. Era el pleno de aprobación de presupuestos para el año 2026 que, al igual que el año pasado, refleja un superávit inicial de 300.000 euros. Salió adelante con los 9 votos del PP, las dos abstenciones de Cs y Vox y los dos votos en contra del PSOE.

Se trata de unas cuentas que reflejan un presupuesto de 11.665.000 euros en el capítulo de ingresos y 11.365.000 euros, en el de gastos. De ahí el superávit de unas cuentas que el alcalde, Roberto Martín, consideró como «ambicioso y realista», cuya elaboración requiere «mucho trabajo». El capítulo de inversiones refleja una partida de 849.000 euros, que incluyen la creación de tres nuevos parques infantiles, la mejora de las instalaciones de la escuela infantil o la renovación del césped del campo municipal de fútbol. No obstante, el regidor, Roberto Martín, quiso hacer hincapié en la importancia de mantener la prestación de servicios dadas las actuales circunstancias de de la economía y la sociedad en general.

El portavoz socialista, Carlos Díaz, cuestionó el descenso en el capítulo de inversiones y propuso recortar en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios. El alcalde respondió que ese descenso en inversiones se debe a que este año ya no se tendrá que pagar la obra de la piscina municipal o la diferencia de la obra de la nave de la FIC. El edil socialista también pidió darle un uso al antiguo edificio del Reloj, un carril bici por todo Guijuelo, más zonas verdes, incrementar las ayudas a entidades que por su actividad necesitan más atención o hacer un presupuesto más participativo. En este sentido, Roberto Martín, agradeció «las propuestas coherentes que hace» y explicó que el Ayuntamiento sigue con el plan de acerado y de calles, con mejoras en las entradas de los colegios y que, respecto al antiguo Ayuntamiento, hay un proyecto para convertirlo en un espacio de usos múltiples que costaría en torno a 2,8 millones de euros. Se están gestionando las ayudas con otras administraciones y, una vez conseguidas, el alcalde propuso a los ediles de la oposición reunirse para determinar qué usos dar a ese espacio tan simbólico para Guijuelo. Habló de las ayudas deportivas, agradeciendo al edil socialista que pida ese apoyo y recordó que, además del césped del municipal, se hará un campo anexo. Sobre los presupuestos participativos el alcalde indicó que: «Si hay algo que me gusta es estar con la gente y escuchar a todo el mundo. Los presupuestos participativos son el día a día, estar con todo el mundo. Esta casa está abierta para todo el mundo».

También la concejala socialista Laura García preguntó sobre el presupuesto. Lo hizo por dos partidas, una sobre un programa de contabilidad y otra sobre un observatorio de estrellas. En el primer caso, se trata de un programa que necesita el servicio de Intervención municipal y que se va a instalar gradualmente «para ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio», señalaba Martín. El observatorio ha surgido de ideas propuestas en el centro juvenil y se incluía dentro del programa electora del PP, según señaló el alcalde. Además, dijo, hay guijuelenses que se desplazan a otros municipios para realizar esta actividad, cada vez más en alza.

El edil de Vox Gabriel Fernández-Llamazares pidió que se controlara el gasto corriente y se destinara más a inversiones. Pidió también que se contara con él para la decisión sobre el edificio del Reloj e indicó al alcalde que puede disponer de una gran zona verde en la vía del tren.

La sesión contó con también con la aprobación de un añadido al convenio regulador con la entidad local menor de Campillo para incluir la relación de obras ejecutadas o a ejecutar en la localidad. Se incluirán las obras de la biblioteca para este año y, según añadió el alcalde de Guijuelo, se incrementará la aportación mensual a la entidad hasta llegar a los 360.000 euros anuales. El regidor pedáneo, Juan Carlos Tejedor, preguntó al finalizar el pleno sobre este asunto.

Se trataba de un pleno ordinario, de modo que contó con turno de ruegos y preguntas del que hicieron uso el edil Carlos Díaz, que preguntó sobre la previsión de mejora de la carretera N-630 en el tramo comprendido entre el polígono agroalimentario y la sede de la DOP. También sobre la visibilidad en la salida de la calle Corralillos hacia la rotonda del antiguo matadero. Roberto Martín manifestó que, en cuanto al acceso sur de Guijuelo, quiere que sea una realidad y no se lleven a cabo parcheos y avanzó su idea de construir una rotonda en el polígono agroalimentarios, que no interrumpa la circulación, pero mejore la seguridad vial y, sobre todo, que mejore la imagen de acceso a la villa como cuna de la industria cárnica del jamón ibérico. Sobre la visibilidad de Corralillos, adelantó que ya está encargado un espejo para aquella zona como ya se hizo también en la calle Santa María.

Además de los datos presupuestarios del Ayuntamiento, las cuentas públicas municipales incluyen también los movimientos previstos en GMS, la empresa pública municipal, que cuenta para 2026 con un importe neto de cifra de negocios de 660.000 euros, que dejarán un beneficio neto después de impuestos de 24.140 euros.

