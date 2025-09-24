Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los estudiantes han estrenado esta semana el nuevo instituto. TEL
Guijuelo: un lugar de oportunidades

La oferta de empleo gracias a la pujanza del sector ibérico y las iniciativas municipales de mejora y ampliación de servicios hacen de la localidad un espacio cada vez más atractivo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00

Guijuelo es, sin duda alguna, un lugar de oportunidades para trabajar, vivir o disfrutar de su gastronomía. La actividad industrial en torno al cerdo ibérico es puntera a nivel nacional y lidera los datos de sacrificio con el 70% del ibérico. La villa ofrece oportunidades de empleo, lo que la ha convertido en lugar de acogida de trabajadores de toda la provincia, de comarcas limítrofes y de otras muchas partes del mundo.

Con un censo de unos 6.000 habitantes, el municipio cuenta con una población flotante mucho más amplia que requieren un nivel de servicios que el Ayuntamiento presta con normalidad. Así, Guijuelo cuenta con una amplia red de centros de ocio, cultura y deporte con una oferta permanente y en constante crecimiento.

Dispone de escuela infantil, centro de servicio al transporte, biblioteca o el Museo de la Industria Chacinera. La localidad cuenta con dos colegios públicos y un nuevo instituto que ha estrenado el curso con 400 alumnos y 80 profesores tras una inversión de 16,4 millones de euros por parte de la Junta. Un imponente edificio con una superficie útil de 4.255 metros cuadrados, que se ubica junto a las viviendas de protección oficial, el campo de fútbol y unas piscinas En el entorno de encuentra también una amplia oferta de instalaciones deportivas consolidadas, con pistas de pádel o el pabellón municipal, así como el cercano recinto ferial, donde se ha llevado a cabo la construcción de una cuarta nave y la mejora de la cubierta de otra de las ya existentes.

