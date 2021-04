Lucio Rodríguez (alcalde San Pedro de Rozados): “Queremos hacer un una plaza mayor más grande y mejor”

Es uno de los alcaldes más veteranos de la provincia. Cinco legislaturas, veincinco años al frente del Consistorio de San Pedro de Rozados, hacen que Lucio Rodríguez haya vivido los cambios más importantes que ha experimentado la localidad en las últimas décadas. Lugar estratégico, San Pedro de Rozados, enclavado en la dehesa salmantina, es lugar de paso de uno de los ramales del Camino de Santiago.

En todos estos años el pueblo ha cambiado mucho, ¿cual es el proyecto que destacaría?

Nosotros grandes obras, grandes proyectos no tenemos, no tenemos presupuesto para ello, pero sí hemos hecho mejoras para dar todos los servicios a los vecinos. El pueblo tiene las redes cambiadas casi en su totalidad, el alumbrado también está bien, tenemos las escuelas renovadas para que los alumnos trabajen cómodos, un pabellón multiusos, parques infantiles nuevos, hemos mejorado la entrada al pueblo y última obra que hemos hecho ha sido en las piscinas.

¿Qué mejoras han hecho en las piscinas municipales?

El verano pasado, aprovechando que por la pandemia no podíamos abrirlas hicimos una cafetería nueva, vestuarios y un botiquín. Los vasos están bien, pero necesitábamos mejorar esos servicios.

Y este año ¿esperan poder abrirlas?

Eso es lo que tenemos en mente, aunque hay que ver cómo evoluciona todo y qué podemos hacer o no.

En cuanto a las escuelas ¿cree que podrán mantenerlas abiertas mucho tiempo?

Estamos al límite, hay ahora mismo solo 6 ò 7 niños. Hemos ido mejorando poco a poco lo que se ha ido necesitando y están bien, tienen un patio en condiciones y un gimnasio abierto a los vecinos.

¿Qué proyectos tienen pendientes?

Tenemos en mente hacer una plaza mayor en condiciones. Urbanizarla y ampliarla en la medida de lo que se pueda, aunque todavía estamos mirando qué se puede hacer, no tenemos nada concreto. Me gustaría hacerla más grande, convertirla en una plaza mayor que junto al Ayuntamiento diera servicio al municipio y tuviéramos un buen espacio para pasear o disfrutar de ella. Es una idea que me gustaría.

