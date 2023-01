Los vecinos de Fuentes de Béjar, indignados por la inesperada ausencia del médico

El Ayuntamiento de Fuentes de Béjar y los vecinos de la localidad han levantado la voz ante la ausencia inesperada este viernes del médico de la localidad, que se anunciaba con una simple nota en la puerta del consultorio médico.

Dicha nota, escrita a mano, indicaba a los pacientes que acudían al consultorio que, para ser atendidos, deberían acudir al centro médico de la vecina localidad de Ledrada. Sin embargo, como manifestaba el alcalde, Gustavo Rodríguez, y pacientes afectados: “estamos toda la semana sin médico en el pueblo. La gente mayor sin opción a desplazarse por los pueblos para ir a la consulta ¿qué hace?. Dijeron que sí había médico pero este viernes sin previo aviso, nada de nada, y el que quiera que pida cita para Ledrada”.

El de Fuentes de Béjar es el problema que están denunciado numerosas localidades de la provincia que, por la falta de médicos, las bajas no cubiertas o las vacaciones ven recortados los horarios de atención a los pacientes.

En La Hoya, por ejemplo, ya no hay consulta presencial desde la pandemia, según denuncian los vecinos. “Teníamos una vez a la semana, pero ahora no viene, sólo la enfermera. Si quieres ir a la consulta tienes que bajar a Navacarros y encima no tenemos autobús porque, pese a pasar por aquí, no para. Tráfico no le autoriza la parada por seguridad”, explican.