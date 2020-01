Los vecinos de este municipio salmantino deben desplazarse 5 kilómetros para ir al médico por no tener sustituto

Los vecinos del municipio armuñés de Monterrubio han elevado sus quejas al Ayuntamiento de la localidad ya que la falta de médico sustituto está provocando que tengan que desplazarse varios días al mes hasta la vecina localidad de Castellanos de Moriscos para poder acceder a los servicios médicos. Una situación que lejos de solventarse se ha convertido en algo habitual a pesar de que las protestas vecinales son el pan de cada día entre los algo más de 1.300 habitantes que en la actualidad figuran en el censo de Monterrubio.

“Supuestamente el médico no puede venir porque tiene que cubrir las guardias en otros pueblos y los vecinos se quejan, porque aunque en nuestro municipio no hay demasiada gente mayor, lo cierto es que el desplazamiento no deja de ser un engorro para todos”, explica el alcalde, David Matute.

Desde el Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña intentan informar a los ciudadanos de los días en que el viaje a Castellanos es condición indispensable para acceder a la atención médica. A pesar de que esto no solucione el problema que arrastran desde hace casi un lustro hasta no hace mucho los vecinos del municipio no recibían información de cuándo serían los días en que no habría consulta en el pueblo. Concretamente a lo largo del mes de enero serán dos las jornadas en que el desplazamiento a Castellanos sea obligado, ayer y el próximo lunes día 27.

Una situación que provocó que el año pasado el grupo de la oposición —actualmente en el Gobierno de Monterrubio— organizase una recogida de firmas como protesta. Cerca de 500 personas se sumaron a las quejas en un intento del grupo socialista por “recoger y plasmar por escrito el sentimiento de aquel momento”.

Hoy por hoy y ante la imposibilidad de solucionar la carencia de médico sustituto, el Partido Socialista de Monterrubio —actualmente en el Gobierno con Ciudadanos— estudia presentar una moción aunque son muy conscientes de que las acciones aisladas son poco productivas. “Es una posibilidad pero en realidad la presión debemos hacerla un poco entre todos los municipios para conseguir ante la Junta de Castilla y León una voz con más resonancia, así que apoyaremos y nos incorporaremos al movimiento que hay en otros pueblos de la provincia para defender la sanidad”, dice el regidor.