Los vecinos de Béjar que están hartos de la caída de piedras

Los vecinos que residen en el número 11 de la calle Arco del Monte de Béjar piden al Ayuntamiento de la ciudad una solución definitiva al estado del talud después de dos años desde el último derrumbe.

Se trata del edificio sobre el que cayó una gran masa de tierra el 23 de febrero de 2011 y obligó a desalojar a los vecinos. Un año después de aquel conocido suceso, la empresa pública Tragsa inició la consolidación del talud mediante unas mallas metálicas pero la intervención dejó sin sujeción el lateral que se desplomó el 5 de febrero de 2021. Desde entonces, la zona permanece con las vallas que instalaron en su día los bomberos a pesar de los continuos requerimientos remitidos desde la gestora de la comunidad de vecinos para que el Ayuntamiento intervenga en ese talud, que es de titularidad municipal. Los vecinos han mostrado en numerosas ocasiones sus quejas porque la falta de conservación en el lateral del edificio unido, también, al desprendimiento de piedras que tuvo lugar en febrero de 2021 dejó candada la puerta de acceso a la parte posterior del inmueble. Se trata del acceso a la zona trasera del edificio que los vecinos utilizan para recoger las prendas de ropa y objetos que caen desde la zona de viviendas.

En concreto, los residentes en ese edificio reclaman al Ayuntamiento que proceda a la limpieza del talud para evitar que se siga acumulando la maleza durante los meses de primavera y, también, que retire la vegetación y las piedras acumuladas en el lateral para que la comunidad de propietarios pueda hacer uso de esa zona común en la parte trasera del edificio. Uno de los vecinos, cuyo nombre prefiere omitir para evitar represalias, explica a LA GACETA que “lo único que pedimos es una solución ya” porque “llevamos dos años esperando” y concluye que “nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento”.

Para agilizar este asunto, la comunidad de propietarios tiene previsto reunirse con el arquitecto municipal de cara a la próxima semana para que aporte una solución a esta problemática que no acaba de resolverse. Además, si no se solventa la situación, la comunidad buscará reunirse directamente con el alcalde, que explicó en mayo del año pasado que el Consistorio esperaba recibir presupuestos para acometer una intervención y reforzar el talud con “mallazos y fijaciones” junto con “trabajos de vegetación” para eliminar la maleza acumulada. Este periódico contactó ayer con el regidor, Antonio Cámara, para ahondar en este asunto pero no obtuvo respuesta.