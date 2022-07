Los usuarios de los pueblos ya disfrutan gratis del tren de Medina a Salamanca

Numerosos usuarios ya viajan gratuitamente en tren mucho antes de que se le ocurriera a Pedro Sánchez instalar la gratuidad en los trayectos de media distancia. Es una situación que viene sucediendo desde hace meses en los trenes que conectan la capital con Valladolid y, en menor medida, con Ávila ante la falta de revisores.

Los pasajeros que toman el tren en los pueblos tienen la opción de adquirir el billete en el mismo tren o por Internet. Al no existir servicios de estación en los pueblos, el revisor es el encargado de expedirlos.

Este verano parece ser que la falta de revisores es aún más evidente porque los pasajeros que toman el tren en Moriscos, Gomecello, Pitiegua, El Pedroso de la Armuña y Cantalapiedra saben que van a viajar gratuitamente un día sí y otro también, al menos la ida, porque la vuelta tienen la obligación de adquirir el billete en la estación de Salamanca, donde, de momento, sí hay personal en esos horarios.

Lejos de estar contentos por ahorrarse el billete, los pasajeros del tren se muestran descontentos, preocupados y molestos. Y también con la mosca detrás de la oreja, pues sospechan que si el pasajero no compra billete, quizá sea esta la justificación buscada para seguir eliminando servicios públicos, pues la no venta de billetes puede ser utilizada como argumento para suprimir trenes.

La mayor preocupación se produce en el momento de subirse al tren y comprobar que nadie pasa a venderles el billete. No quedan tranquilos hasta llegar a su destino porque si no adquieren este documento no contarán con seguro, en caso de accidente, al menos eso manifestaban ayer unos viajeros que tomaban uno de los coches en dirección a Salamanca. “No pagamos el viaje de ida, pero el de vuelta lo compramos porque es nuestra obligación”, declaran.

El malestar se manifiesta porque esta mala gestión origina pérdidas que podrían ser utilizadas para abaratar el billete del tren y favorecer, así, el uso del transporte público en aras de cuidar el medio ambiente y contribuir al ahorro de combustible.

Los usuarios del medio rural normalmente solo pueden hacer sus desplazamientos en tren y autobús, pero cada vez más evitan utilizarlos si pueden ir en un coche compartido, que sale más rentable y también resulta más cómodo. Y es que los usuarios son conscientes de que cuando viajan más de dos o tres personas de una misma familia el uso del transporte público suele resultar más caro en términos económicos.