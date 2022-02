Los tablaos resucitan de la pandemia

Un puzzle perfectamente ordenado en el que cada año, con precisión casi milemétrica, se montan y desmontan cada una de las maderas en su sitio concreto para darle forma al andamiaje y en la misma posición. Cada una tiene su lugar y cometido. No se puede poner en otro. “Cada una tiene su medida y siempre va a su sitio, no puede ir a otro. Aunque quieras cambiarlas, no puedes”, comenta Javier Foro, segunda generación de montadores de tablaos y casi medio siglo de febreros dando forma a la plaza de toros. Empezaron su padre y su tío Gabriel, de ellos aprendió el oficio y hoy, a sus 47 años, no duda en afirmar que le “salieron los dientes montando el tablao”. Y ahí sigue. Conserva las maderas bajo una tenada, colocadas con mimo. Parece imposible que de ese ‘tetris’ salga la monumental estructura que servirá de acomodo perfecto para ver los toros. Desde la barrera, y desde un poco más arriba, en todas y cada una de las doce filas con las que cuenta su tablao. A todo ese montón de maderas comenzarán a darle forma en breve. Una lona las impermeabiliza; y el tejadillo, que además las cubre, las protege del frío y las resguarda de la lluvia. Esos son sus peores enemigos. Es la manera de que puedan darle más vida y la única medida para que las mismas sirvan cada Carnaval. Pueden durar entre 15 y 20 años.