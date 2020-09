Los salmantinos se quedan en sus pueblos para zafarse del ‘cierre’ de la capital

La situación sanitaria de Salamanca capital, con algunas disposiciones que limitan el desarrollo de ciertas actividades de ocio únicamente en la capital puede provocar un incremento de vecinos en la provincia, donde las restricciones sanitarias son más leves.

Es una situación que esperan alcaldes y hosteleros, tanto en localidades turísticas como en municipios muy vinculados a la capital. Este último es el caso de Membribe, por ejemplo, donde sí se espera que regrese más gente para pasar el fin de semana en la casa del pueblo, según señala la regidora, Marta Barriga. También los hay que ponen de manifiesto cómo, en algunos casos, muchos de los residentes en la capital no se habían ido a Salamanca o, si habían marchado, suelen regresar al pueblo durante los fines de semana de septiembre cuando las temperaturas siguen siendo benignas. Así lo explica el regidor de Candelario, Pablo Hernández, al señalar que “independientemente de la vuelta de Salamanca a esa fase, este y el siguiente fin de semana son fechas en las que aún se nota una afluencia importante de fin de semana”. Lo mismo explica Antonio Agustín Labrador, de San Esteban de la Sierra, al explicar cómo “la gente del pueblo que está en Salamanca suele venir todos los fines de semana, pero sí que es cierto que he visto movimiento de coches con maletas para casas rurales”. Hay otras localidades donde sí se esperan más visitas estos días, aunque sea sólo por el día. Es el caso de Salvatierra de Tormes, donde su alcalde, Ángel Somoza, explica que “en cuanto a los que tienen casa en Salvatierra no creo que se note, pero sí se puede llenar de transeúntes y gente que viene a pasar el día. Solemos tener muchos paseantes”.

No obstante, hay mucha incertidumbre ya que, cuando se dio a conocer la entrada de la capital en fase 1 hubo alcaldes que pensaron que la medida afectaba a toda la provincia. También el sector hostelero tiene dudas y ven la situación “con mucha incertidumbre porque por lo que se ve no pinta bien”, según explica Rebeca Tamayo desde Puerto de Béjar.