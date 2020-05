Los salmantinos que se han quedado en fase 0 en el último momento por culpa de... Extremadura

De hecho, el pasado 6 de mayo, tras la rueda de prensa ofrecida por el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, se confirmaba este extremo. “Se permitirá”, fue la expresión utilizada para manifestar que la localidad de Valdelamatanza pasaría de fase . Sin embargo, ayer mismo, la Subdelegación del Gobierno de Salamanca confirmaba que no era así y que Valdelamatanza tendrá que seguir con las limitaciones que gran parte de la provincia salmantina. Al parecer, y pese a las preguntas de este periódico a lo largo de la semana pasada, ninguna administración cayó en la particularidad de Valdelamatanza y sus habitantes tendrán que esperar de nuevo para avanzar. Fuentes de la Subdelegación aseguraron ayer que “se tendrá en cuenta esta peculiaridad” para sucesivas peticiones, aunque no se ha especificado de momento cómo se va a llevar a cabo esa propuesta.

Extremadura ha dejado a la localidad salmantina de Valdelamatanza en la fase 0 pese a que en días previos se había dado por hecho que sus vecinos, al depender sanitariamente de Cáceres, avanzarían como el resto de la provincia extremeña. Sin embargo en la propuesta realizada al Gobierno no tuvieron en cuenta esta circunstancia.

El alcalde de El Cerro ha pedido que las administraciones contacten entre sí para solventar esta situación

El alcalde, Juan Carlos Garavís, aseguró este lunes que ya había hablado con la Subdelegación y le habían notificado esta decisión: “Al pasar Extremadura a fase 1 por provincias, Valdelamatanza no ha cambiado. En Castilla y León se han tenido en cuenta las zonas de Salud. Por eso, les he contado la peculiaridad de Valdelamatanza, para que en otros cambios de fase se pongan en contacto con la Junta de Extremadura y lo tengan en cuenta. La Junta de Castilla y León ya tiene constancia a través de la Subdelegación”.

La localidad de Valdelamatanza cumple, a priori, los requisitos para avanzar de fase, ya que en su centro de salud la incidencia de la pandemia es mínima, no tiene casos dentro del pueblo y forma parte de un área de salud que ha pasado de fase con la única excepción de su caso. Queda por ver qué mecanismo se habilitará para que los vecinos de Valdelamatanza puedan salir del confinamiento.

Depende administrativamente del municipio de El Cerro, que, a su vez, está ligado a la zona básica de Béjar. Un área de salud con un notable incremento de casos en la última semana, lo que aleja la posibilidad de que la Junta de Castilla y León incluya a la comarca en las nuevas candidatas a la Fase 1. La otra solución sería que, al formar parte de la Atención Primaria de Extremadura, se pudiera incluir en la provincia de Cáceres. Una situación no aclarada aún y que desanima a los vecinos, que muestran su pesar por no poder avanzar, aunque el cambio de fase no iba a suponer grandes novedades más allá de la movilidad. Se encuentran en un limbo administrativo que puede ser positivo, como lo es en materia sanitaria y educativa por la proximidad de estos servicios en Extremadura, pero también puede suponer efectos negativos y, la situación creada ahora por el estado de alarma es un ejemplo.