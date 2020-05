Los salmantinos que avanzan de fase cada vez que tienen que ir al médico

El caso sanitario de Valdelamatanza, que recibe la atención primaria y las urgencias desde el Servicio Extremeño de Salud pese a pertenecer al municipio salmantino de El Cerro sigue dando que hablar porque es una localidad que se encuentra en Fase 0 aunque para acudir a su centro de salud tienen que ir a la Fase 1. Su médico de cabecera acude a la consulta ubicada en el pueblo junto a la sede del hogar de mayores dos días a la semana y hasta allí pueden ir los pacientes y ser atendidos, en las actuales circunstancias, a través de la ventana. Sin embargo, “para las urgencias tenemos que seguir yendo a Aldeanueva”, según explica Antonio Rodríguez, vecino de Valdelamatanza.

Es un caso distinto con unas particularidades que, en opinión de muchos vecinos, no se ha sabido afrontar. Hay quienes creen que este problema es más fruto de un “alarmismo mediático”, pero poco han hablado con personas que aún en pleno estado de alarma “han necesitado traslados en ambulancia y han sido las ambulancias de Extremadura las que han venido”, como explicaba Fernando Becedas a este periódico. Eso sí, se quejan de que “para ir a la farmacia nos mandan a El Cerro o para echar gasolina, a Puerto”. Sinsentidos de las divisiones políticas entre provincias y comunidades autónomas que, en las actuales circunstancias, han provocado algunos problemas a los vecinos. La atención médica se sigue ofreciendo en Aldeanueva y prueba de ello es una vecina que tuvo que ser trasladada en lunes pasado y se hizo desde la parte cacereña. En Aldeanueva vive Tere González, que es de Valdelamatanza, donde vive su padre, que es dependiente, y también su suegra. Para poder atenderlos “le tuve que pedir al médico que me hiciera un certificado” porque, de lo contrario, no tenia otra forma para justificar el traslado a Valdelamatanza desde Aldeanueva.

La localidad está integrada como uno más de los pueblos del Ambroz y, de hecho, también recibe el abastecimiento de agua potable desde el pantano de Baños a través de un sistema mancomunado en el que sólo Valdelamatanza es salmantino y el resto cacereños.

El estado de alarma por el coronavirus ha establecido unas fronteras que, hasta el momento, eran inexistentes. Las quejas de Fernando o de otros vecinos es esa, que la Guardia Civil se aposta en el límite de provincia para controlar el paso; un paso que llevan haciendo generaciones y generaciones porque los ganaderos de Valdelamatanza tienen fincas en Hervás o en Baños y hay casos en los que la misma finca está partida por el límite provincial. Unas paradojas que, provocan ciertos problemas y malestar entre los vecinos y que, a día de hoy, las grandes administraciones no han sabido aclarar. “Es cierto que aquí nos tienen abandonados salvo para las sanciones que pone la Guardia Civil”, señalaba Fernando al explicar cómo se sienten.

Ni El Cerro ni Valdelamatanza han tenido casos positivos y, además, toda la zona de salud de Aldeanueva del Camino ha pasado ya de Fase por lo que los vecinos esperan en poder avanzar a partir del lunes. También esperan, eso sí, que todo lo que se haga permita preservar la salud.