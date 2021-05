Los efectos del pasado temporal “Filomena” y otros que se han sucedido a lo largo del pasado invierno se dejan notar aún en Béjar, donde la Junta está trabajando para mejorar la seguridad en una de sus carreteras. Se trata del tramo de los tres primeros kilómetros de la SA-220, de Béjar a Ciudad Rodrigo, donde el riesgo de nuevos desprendimientos ha obligado al área de Fomento a licitar nuevas obras.

Inicialmente no estaban previstas nuevas actuaciones en esa zona, donde ya se invirtieron más de 170.000 euros en 2018 para colocar mallas de protección que evitaran la caída de piedras sobre la calzada. Sin embargo, este invierno, como consecuencia de los diferentes temporales se produjeron una serie de desprendimientos que han llevado a licitar nuevas obras de seguridad. En esta ocasión, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha adjudicado en algo más de 48.000 euros la adopción de medidas de seguridad en la SA-220 del kilómetro 1 al 3. Se trata de obras en las zonas donde no se llevaron a cabo en el 2018 por falta de presupuesto o porque en aquel momento no se consideraban peligrosas.

José María Brezmes, responsable de la empresa adjudicataria de estas obras, Seanto SL, explicaba en declaraciones a LA GACETA que: “después del invierno, con la climatología que ha habido, se produjeron nuevos desprendimientos. Caían piedras desde los taludes. Ya se hicieron mejoras en una zona próxima pero esta se dejó de hacer porque, inicialmente, no causaban problemas, pero este año a raíz del temporal “Filomena” se han generado desprendimientos”. La obra se centra en la eliminación de árboles y matorrales con el objetivo de mejorar el drenaje y evitar que el agua de lluvia caiga directamente sobre la carretera. Asimismo, se colocará malla de protección para evitar que los posibles desprendimientos alcancen la carretera, que es uno de los principales accesos a Béjar.

Los trabajos comenzaron a ejecutarse la pasada semana y la empresa quiere tenerlos listo a lo largo de esta o la próxima semana como muy tarde. Los trabajos en el carril de salida de Béjar obligan a cortar la circulación en tramos puntuales, aunque el paso de vehículos está regulado a través de semáforos.