Los repartidores de la suerte de Guijuelo: “Nunca habíamos dado un premio así... no nos lo creíamos”

Isidro Luis y su hija Laura atendían este domingo su negocio junto a la Plaza Mayor de Guijuelo como cualquier día. Esa era la sensación, pero por dentro tenían un alegría que, a poco que se hablara con ellos, salía. Y es que el número de lotería al que el bar de Isidro lleva abonado desde hace al menos 24 años había sido premiado el sábado con 60.000 euros al décimo y él había vendido 15 de un total de 60 que se distribuyeron desde la administración de Manuel Torres, de Guijuelo.

“Está muy bien, estoy contento de haberlo dado entero”, explicaba Isidro mientras atendía a los clientes en una mañana en la que el tema de conversación era el del premio. En su caso, recordaba que lleva allí 27 años y que pocos años después se abonó a ese número para todos los sorteos de la Lotería Nacional, tanto la de los jueves como los sábados y, también, la de Navidad.

“Así de grande no lo había dado nunca. Alguna vez algún reintegro, terminaciones, tres números, pero entero, no”, explicaba. Y es que la noticia comenzó a extenderse poco a poco y no sería porque el responsable de la administración, Manuel Torres, no llamara insistentemente a Laura para darle la noticia.

Pero era sábado de mercado en Guijuelo y el bar tenía bastante jaleo: “fue chistoso, de verdad. Era sábado y teníamos trabajo. Manolo llamó a mi hija un montón de veces pero al no contestarle vino y dijo que nos estaba llamando, pero pidió la consumición habitual y me dijo que esta la iba a pagar yo”, relata Isidro.

Y es que el lotero se acercó para darle la noticia de que había tocado su número, el 06547. No se lo podían creer y Laura tampoco porque otras veces mira que número sale, pero no en esta ocasión. “No me lo creía”, explica ella. Aunque, pasado ese primer momento se dieron cuenta de que era verdad y que ellos habían vendido 15 de los 60 números premiados con 60.000 euros cada uno.

Fundamentalmente son clientes de Guijuelo, aunque también los hay de Ledrada y uno de Fuenterroble, que vino a buscar el número porque en el pueblo no pudo. Y es que “La Esquina”, el negocio de Isidro, ha sido uno de los tres lugares donde se vendió el número ya que en torno a otra docena de números se vendieron en “El tren de la bruja”, también en Guijuelo, y el resto en “El pesebre” de Fuenterroble de Salvatierra.

Es un premio muy extendido que hará más llevadera la vida a numerosas familias de Guijuelo y su entorno. De hecho, ya el sábado por la tarde, cuando comenzó a extenderse la noticia, los clientes fueron celebrándolo y siguen aún haciéndolo. Un primer premio de la Lotería Nacional no se consigue todos los días aunque Isidro está convencido que no será la única vez que toque. Habrá que esperar a los sucesivos sorteos para ver si tiene razón pero, desde luego, después de lo sucedido el sábado, este número al que lleva abonado 24 años va a seguir con él mientras siga trabajando. Eso, seguro.