Los pueblos salmantinos que se movilizan para ayudar a Ucrania

El Ayuntamiento de Guijuelo iniciará el próximo lunes la recogida de ropa, alimentos no perecederos y medicamentos. Las entregas deberán realizarse de 11:00 a 13:00 horas en el Consistorio. La iniciativa ha partido del Ayuntamiento junto con los miembros de las siete familiar ucranianas que residen en Guijuelo. El Consistorio apela a la solidaridad de todos y cada uno de los guijuelenses con el objetivo de paliar en cierta medida la situación que vive el pueblo ucraniano.

La solidaridad no quedó ahí ya que, a mayores, durante la jornada de ayer, el público siguió aportando donaciones por lo que la Escuela de Ingenieros realizará un segundo envío en las próximas horas hacia Salamanca.

La idea partió de un alumno, Federico López, que trasladó la propuesta al director del centro, Alejandro Reveriego, y de forma inmediata, la respuesta de los bejaranos se hizo notar y desbordó al centro. El goteo de personas para dejar bolsas con alimentos no perecederos y comida enlatada fue incesante hasta el punto que se agotaron las latas y las conservas de algunos supermercados de la ciudad.

Alba

El Consistorio de la villa ducal ya ha recibido las primeras donaciones de comida, medicamentos, linternas y otros productos que se solicitan en la campaña de colaboración con Ucrania en la que el punto de recogida es la Casa Consistorial. Por otra parte, las cofradías de San José, Virgen del Carmen y Niño Jesús de Praga también recogen productos en un “baúl solidario” ubicado en la iglesia de San Juan de la Cruz hasta el día 21

Monterrubio

Tras la primera recogida solidaria del pasado día 28, que ya ha llegado a destino, en Monterrubio de Armuña se mantiene habilitada la biblioteca municipal para la entrega de materiales.

Doñinos

Además de la recogida de productos desde el Consistorio de Doñinos se ha realizado un llamamiento a los vecinos con viviendas disponibles en alquiler con el objetivo de poder arrendar alguna para ofrecerla a las familias de refugiados. El alquiler correría a cargo del Ayuntamiento.

Cabrerizos

Un bando del Consistorio avisa de que el centro cultural acoge de lunes a viernes la recogida de alimentos no perecederos que no lleven envase de cristal, pilas, medicamentos, elementos de aseo personal, ópticas, comida para bebés y pañales, ropa térmica, etc..