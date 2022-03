Los pueblos salmantinos que lideran el transporte a la demanda para acudir al médico

Las localidades de Castellanos de Moriscos y Las Veguillas lideran en la provincia el formato de transporte gratuito y a la demanda para que sus vecinos puedan acudir a realizar algunas gestiones a los centros de salud a los que pertenecen.

En el caso del municipio armuñés el servicio arrancó en enero de 2021 y en abril se puso en marcha con su actual formato en el que el taxi de la localidad es el encargado de transportar a los vecinos que lo necesitan al centro de salud de Villares o bien a Villamayor, cuando necesitan hacerse una analítica e incluso a Salamanca a las vacunaciones. Cerca de 70 usuarios han utilizado este sistema. “Una vez que el médico prescribe la analítica lo comunican al Ayuntamiento y al día siguiente el taxi está a su disposición para ir a la hora marcada a Villares al análisis de sangre, o a la capital a ponerse la vacuna”, relata la alcaldesa, Victoria Manjón. El servicio es gratuito para los vecinos y la mayoría de los usuarios son personas mayores que no disponen de vehículo para poder acudir a las extracciones o no tienen familiares que les puedan ayudar. “En el caso de Castellanos no tenemos autobús que nos lleve a Villares o Villamayor y esta solución es la que mejor ayuda a los vecinos. Desde el Consistorio seguimos intentando que se ponga en marcha las analíticas en el municipio, pero hasta que eso ocurra mantendremos el taxi a la demanda”, relató Manjón, quien recordó la importancia de que los vecinos tengan su tarjeta sanitaria en la localidad “para poder conseguir traer más servicios”.

En la localidad de Las Veguillas el Consistorio adquirió una furgoneta con la que se encarga de hacer el traslado para las analíticas hasta el centro de salud de Matilla. “Ha sido una medida para mejorar la calidad de vida, sobre todo, de la gente mayor que vive en el municipio”, señala el regidor José María Sánchez, “los jueves es el día que más demandan los usuarios, porque se hacen las analíticas en Matilla, aunque la furgoneta está al servicio de los ciudadanos de lunes a domingo”.