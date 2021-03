Los pueblos de Salamanca en los que la vacunación tardará más en llegar

Hay 63 pueblos en Salamanca donde el 50 por ciento de sus vecinos son mayores de 70 años. Serán los primeros en “ganar” inmunidad. En el lado opuesto a esta lista de pueblos envejecidos se encuentran unos pocos municipios —localizados principalmente en el alfoz de la capital— que destacan precisamente por la juventud de su población.

Entre estas localidades con una población más joven estarían Castellanos de Moriscos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas o Moriscos, donde al vivir vecinos de edades más diferentes la inmunidad tardará, a priori, más en lograrse.

Otra de las dudas que plantea el proceso de vacunación es qué pasará con los niños, aunque los pediatras confían en que la buena evolución de los ensayos les permita un futuro incluirse en el calendario de vacunaciones.

El que haya o no finalmente dosis para los menores no supone ninguna preocupación en una veintena de pueblos de la provincia, donde no hay censado ningún niño. En concreto, se trata de Barbalos, La Bastida, Brincones, Cabezabellosa de la Calzada, Castraz, Cilleros de la Bastida, Espadaña, Garcirrey, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Malpartida, Molinillo, Monforte de la Sierra, Navamorales, San Pelayo de la Guareña, Sanchón de la Sagrada y Tenebrón donde, según el Instituto Nacional de Estadística, no había niño censado a 1 de enero de 2020.