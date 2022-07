Los problemas generados por la caída de internet en los negocios mirobriguenses

Así como la globalización supone una ventaja en la mayoría de casos, pero puede ocasionar un desastre en cadena, el día a día de los negocios de Ciudad Rodrigo encuentra importantes trabas desde hace unos de días a causa de la informatización en la era de las tecnologías.

Muchos sistemas han caído como piezas de dominó. “Hoy en día pagamos todo con tarjeta”, señala una clienta de una ferretería en la localidad mirobrigense, coincidiendo con la visión de una de las personas que la regenta, Jesús Pérez. “Sin internet estamos vendidos”, afirma. Su compañero explica que tampoco pueden hacer pedidos.

La espada de Damocles también pende sobre otros muchos negocios. En una farmacia del centro aseguran que la red móvil está fallando repetidamente. “Va mal, muy mal de hecho”, recalca Adrián Dorado. “Por el momento sí podemos hacer cobros con tarjeta”, apunta. Y es que el problema parece de lo más aleatorio, lo que mantiene en jaque a los habitantes de la localidad.

Inma Bernal, empleada en otro negocio, no está teniendo problemas en el trabajo, pero admite que en casa no tiene internet desde que comenzaron las incidencias. Desde la pastelería en la que ayer despachaba Carmen Florindo, no era posible hacer pagos con tarjeta. “Ahora mismo no tengo teléfono ni internet, así que no se puede cobrar con datáfono”, afirma. En los supermercados también hay otros problemas añadidos. Ayer, una cajera advertía que aunque podía cobrar con tarjeta, no había podido recargar la tarjeta de prepago de una clienta que necesitaba saldo en el móvil.