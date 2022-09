Los padres de Babilafuente en pie de guerra por las obras en el colegio

Los padres y madres de los alumnos del colegio Filiberto Villalobos de Babilafuente no ocultan su malestar por el anuncio del Ayuntamiento de hacer obras en el edificio este lunes y martes, de ahí que soliciten al Consistorio que aplace la retirada de la cubierta de uralita del edificio antiguo hasta el fin de semana, un puente o las próximas vacaciones con el fin de evitar riesgos con la peligrosidad que implica el amianto para la salud.

La intención de retirar la cubierta de uralita del antiguo edificio del colegio Filiberto Villalobos puso este viernes en pie de guerra a padres y madres de los alumnos que comenzaron el curso escolar en el otro edificio del mismo complejo. Algunas fuentes señalan que la empresa especializada en este trabajo tenía intención de haber comenzado la actuación el pasado viernes.

Esta necesaria intervención para la recuperación de la cubierta de este edificio fue aprobada por los concejales en el pleno de mayo y tenía un plazo de ejecución de dos meses. Ahora, los padres han puesto el grito en el cielo al conocer que la retirada de la uralita se iba a ejecutar el mismo día en que sus hijos comenzaban las clases.

Por dicha razón se llevó a cabo una reunión el mismo viernes en el Ayuntamiento entre el equipo directivo del colegio, los técnicos de la Dirección Provincial de Educación y el técnico de la empresa especializada Punto Viso, tras la cual, la teniente alcalde, Nieves Alonso Turiel, informaba que acordaron “que la empresa Punto Viso procederá a la ejecución de las obras los próximos días 12 y 13 de septiembre, fuera del horario lectivo del colegio, con todas las medidas de seguridad aprobadas por la Junta de Castilla y León”.

La Junta de la Asociación de Madres y Padres del colegio Filiberto Villalobos no está de acuerdo con esta decisión, pues no quieren que sus hijos pierdan días de colegio “por culpa de ellos” ya que ven peligroso que acudan con tanta celeridad tras la manipulación de este material de riesgo. “Solo pedimos que, ya que no se ha realizado en verano por los motivos que sean, el Ayuntamiento luche porque se haga en fines de semana o algún puente o vacaciones”, solicitan. Otro inconveniente es que los chavales disfrutan de menos espacio para el recreo por el perímetro de seguridad.