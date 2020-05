Cómo regular los espacios concretos a los que se va a poder acceder para hacer deporte es una de las opciones y preocupaciones que tienen los ayuntamientos dentro de sus competencias, sobre todo los de más de 5.000 habitantes, dado el mayor número de zonas verdes con que cuentan en las que se puede acumular la población, puesto que los horarios y edades para realizar esta actividad física de forma individual ya vienen establecidos por la normativa nacional.

Así, en el caso de Villamayor de Armuña, el alcalde, Ángel Peralvo, asegura que respetan las medidas impuestas por el Gobierno central y apelan a “la responsabilidad y sentido común” de los ciudadanos para que las salidas se hagan de forma ordenada y evitar aglomeraciones, “aunque cada uno se adapta a sus situaciones particulares, pero no tendría lógica que nosotros pusiéramos restricciones, además de que no tenemos medios suficientes”. No obstante, asegura que los dos vigilantes municipales patrullarán la zona de la ribera del río y el paseo fluvial, que son los dos grandes espacios a los que se puede desplazar la población para hacer deporte o pasear.