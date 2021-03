Los municipios con menos habitantes tardarán menos en recibir la vacuna: “Algo bueno tiene ser tan pocos”

En realidad somos tan pocos viviendo de continuo en el pueblo que la vacuna cuando llegue, bienvenida será, pero la vida aquí va a seguir como hasta ahora donde no nos vemos”, reconoce uno de los vecinos de Villamuerto, donde apenas vive una docena de personas. También existe el lado opuesto, donde contar con población en todas las franjas de edad alargará el proceso de inmunidad.

Esta pequeña localidad de la comarca de Vitigudino, a poco menos de 10 kilómetros de la cabecera por una estrecha carretera comarcal, ha visto cómo la pandemia ha pasado de largo en estos meses tan complicados. “Por fortuna no nos ha afectado y nuestra vida habitual en el pueblo ha seguido siendo prácticamente la misma”, señalan los vecinos.

También el alcalde de Villarmuerto, Alfredo Jesús Martín González, agradece la suerte que han tenido hasta el momento. “No hemos tenido ningún caso de coronavirus en el pueblo. Para algo bueno tiene que ser tan pocos y casi no tener contacto. Además la gente se comportó y no vinieron apenas los veraneantes porque suspendimos las fiestas”, reconoce.

Con respecto al tema de la vacuna, el alcalde de Villarmuerto expresa su disconformidad con el protocolo de vacunación de la Junta “que habrá que cumplirlo, pero consideramos que no se ha pensado en los pueblos con gente mayor. En Villarmuerto hay cuatro personas mayores de 80 años, entre ellas un matrimonio que vive solo y no tiene vehículo, por lo que tendrán que llamar a un taxi para ir hasta Vitigudino”.

Finalmente, el alcalde señala cómo ha cambiado la mentalidad de los vecinos respecto a la vacuna. “Al principio la gente mayor estaba un poco reacia, pero ahora parece que está más convencida de que es algo que hay que hacer por el bien de todos, aunque queda la queja del desplazamiento”.