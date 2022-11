Los motivos que tienen en el aire el plan de La Covatilla

La falta de acuerdo político en el Ayuntamiento de Béjar con respecto al futuro de la estación de esquí de La Covatilla y la celebración de las elecciones municipales en mayo son dos de las circunstancias que pueden dejar en el aire el plan de inversión financiado por el programa de la Reindustrialización.

Las distintas visiones de los partidos políticos sobre cómo deben funcionar las instalaciones de La Covatilla han motivado que el tripartito formado por PSOE, Tú Aportas y Ciudadanos apueste por un modelo completamente distinto al que defiende el Partido Popular.

El equipo de Gobierno muestra su prioridad por habilitar un centro de entrenamiento y concentración deportiva compatible con el uso de nieve para aprovechar las instalaciones durante los 365 días del año debido a la paulatina disminución de las precipitaciones de nieve en las últimas temporadas.

Por su parte, los populares defienden una gestión basada en la nieve por ser “la esencia de La Covatilla” durante el invierno y, a mayores, darle otros usos fuera de la temporada de esquí para atraer turismo y complementar la actividad en la Sierra de Béjar. Así las cosas, el portavoz del PP en Béjar, Alejo Riñones, ha avanzado que descartará el proyecto presentado por el tripartito si su partido gobierna el Ayuntamiento de la ciudad a partir del próximo mes de mayo. De hecho, el líder de PP argumenta que “sin nieve, no hay Covatilla” y asegura que “un centro de concentración deportiva no es necesario allí arriba ya que no es rentable ni estando ocupado todo el año”.

Por el contrario, si el PSOE y sus aliados se mantienen en el poder después de las elecciones, seguirán con ese plan de inversión para La Covatilla si recibe finalmente el visto bueno.

Las dos posturas